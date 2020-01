Özel hat

TAKİP edenler bilir. Hafter'le ilgili Moskova ve Berlin'deki BARIŞ MASASI'na dair önemli detaylar verdim. CIA sızdırıyordu, görüp aktardım.

Yine bu sızıntı sürmekte. Bazı isimler üzerinden KENDİ GÜÇLERİ bilinsin diye yapılmakta sanki. Elbette bu akış içinde belki de hiç birimizin dikkat etmediği VIP kişiler var.

Bunlar haritaların değişmesinden güç dağılımına kadar olan yelpazede başrol oynar ama bilmeyiz, görmeyiz...

Hatırlarsanız MOSKOVA'da Hafter'in Lockheed Martin CEO'su ve Savunma Bakanı Esper ile olan telefon trafiğini not düşmüştüm.

"Masadan kaldıran bu ekipti" diye de eklemiştim...

Sanırım üzerine bir şeyler koymak gerekmekte. ABD DERİN DEVLETİNİN güç verdiği bir ismi ıskalamak olmaz. Çünkü yaptıkları, kimse bilmese de çok önemli. Son tahlilde LİBYA her ne şekilde olursa olsun olmamız gereken bir toprak parçası... Hatta SAVUNMAMIZ bile oradan başlar. Bu nedenle LİBYA'yı ve oradaki aktörleri iyi analiz etmek durumundayız... KAVGANIN taraflarının bilinmesi açısından da önemli... İsimleri tek tek yazamasak da Derin Amerika ile Trump arasında yaşanan gerilim, 69 kişinin görevinden ayrılmasıyla sonuçlandı. John Bolton, Jim Mattis ve Steve Bannon elbette en önemli olanları. En popüler olanlar da bunlar. Bir isim daha var ki Derin Amerika'nın Kuzey Afrika planlarını hazırlayan kişi. Bu isim Bannon'ın sırdaşı Sebastian Gorka. ABD Başkanı Donald Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı olan ve Ortadoğu'yu Pentagon'un istediği şekilde dizayn eden Sebastian Gorka, Bannon'dan sonra görevini bıraktı. Pentagon, Gorka'yı Libya için özel bir göreve getirdi. Adeta PATRON o! Bugün Hafter'le de ABD Savunma Bakanı Esper'le de görüşüyor. Başkan Trump'la da. Ancak Hafter'i yıllar öncesinden bulup ABD'ye getiren GORKA olduğu için oyunun yöneticisi durumunda.

HAFTER ona olan bağlılığı kimseye de göstermez... General Hafter'in üzerindeki etkisi tartışılmaz.

Emri altındaki kalabalığın yüzde 71'i MÜSLÜMAN olmayan General Hafter'in sol cebinde çok özel durumlarda kullandığı bir telefon vardır. Bu telefon sadece bir kişi tarafından çaldırılır! Bu da Sebastian Gorka'dır. Moskova'da kurulan masadan Hafter'i son arayan ve "HEMEN KALK" diyen görünmeyen isim GORKA'ydı...

O telefondan ulaştı... Lockheed Martin ve Esper ile temastaydı.

Hafter'in iletişimi vardı.

Ancak NOKTAYI koyan GORKA'ydı!

Moskova'da 2 kez Gorka ile görüşen Hafter, Berlin'de 9 kez Gorka'yı aradı. Amerikan silah şirketleri ve enerji şirketlerinin ortak kararı ile Libya için seçilen Gorka, Avrupalı bir diplomatla yaptığı toplantıda peçeteye 3'e bölünmüş bir Libya haritası çizdi. Avrupalı çok önemli diplomat, bunun çok büyük bir tehlike olduğunu söylese de Gorka, "Karar verildi, Libya 3'e bölünüyor. Buradaki tek sorun, bir bölgenin Osmanlı'yı çok sevmesi ve dolayısıyla Türkiye ile hareket etmesi. Avrupa'nın bu konuda tutumu tamamıyla Washington'la aynı olmalı.

Sadece İngiltere'nin bu plana karşı çıktığını biliyoruz. Londra da yakında pes edecek" dedi.

Gizli komutan, gizli oyun kurucu Gorka'nın hazırladığı plana göre, Trablus ve Tobruk denize kıyısı olan TRABLUSGARP ve SİRENAYKA adlı iki ayrı ülke olurken Çad sınırına yakın Fizan bölgesinde de ayrı bir devlet kurulacak. Trablusgarp'ta Türkiye'nin etkin olma ihtimali çok fazla o nedenle Hafter'in devlet başkanı olacağı bölge Trablusgarp. Yani Türkiye'nin olduğu bölge. O nedenle Washington'ın hedefi Türkiye, Hafter'in hedefi de dolayısıyla Türkiye. Bu nedenle LİBYA sizler için de çok ama çok önemli... Karşı taraf sadece Türkiye üzerine adım atıyor, plan yapıyor...

Avrupa ülkeleri de asla ve kat'a Türkiye'nin Trablusgarp'ta etkin olmasını istemiyor.

Türkiye korkusu ağır basınca hepsi birden ABD'nin çizgisine oturuyor.

"Türkiye olmasın ABD olsun" frekansında toplanıyorlar.

AKDENİZ için de aynı mücadele olacak gibi. Hafter'le görüşen GORKA Pentagon'dan gelen generallerle birlikte hedefin Türkiye olduğunun altını çiziyor.

Sirenayka ve Fizan'da devlet başkanı olacak kişiler şu anda Washington'da yaşıyor. Nasıl HAFTER önceden alınıp eğitildi ve alana bırakıldıysa bunlar da öyle... Ancak tek sorun Trablusgarp. Bir başka plana göre Trablusgarp merkez hükümet olacak. Sirenayka ve Fizan ise özerk cumhuriyetler olacak, Trablusgarp tarafından yönetilecek. Nereden bakarsanız bakın planların tamamında merkezde HAFTER ve TÜRKİYE karşıtlığı var... Eğer bu plan hayata geçerse Hafter de doğal olarak 3 devlet gibi görünse de tek Libya'nın devlet başkanı olacak. Türkiye ve birkaç ülke BARIŞ için çırpınırken bizimle aynı masaya oturan 30 DEVLET, HAFTER'İN DEVLET BAŞKANLIĞINI TANIDI BİLE... Şaka gibi ama böyle. ATEŞKES için, barış için çırpınıyorlar gibi görünüp arkadan HAFTER'le yürüyorlar...

Ancak Birleşmiş Milletler, her ne kadar Washington'ın güdümünde gibi dursa da aslında asıl gücün İngiltere olduğu anlaşıldı. Çünkü Washington büyük baskı yapmasına rağmen Birleşmiş Milletler Hafter'i tanımadı. Birleşmiş Milletler Fayiz Es Sarraç'ı tanıyor. Yani BM için Sarraç'ın kararları önemli. Sarraç da Türkiye ile anlaştı. Washington'ı kızdıran konulardan biri de elbette bu anlaşma. Çünkü BM de bu anlaşmaya karşı çıkmadı.

Sadece ABD değil birçok ülke Birleşmiş Milletler'e baskı yaptı ve Sarraç'ı tanımamalarını istedi.

Ancak BM'den gelen yanıt, olumsuz oldu. Gorka ve doğal olarak Washington'ın planını bozan ülke Türkiye. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin köşeye sıkıştırmak için birçok hamle yaptığı Türkiye'nin, Libya'da da önemli bir güç kazanması Washington'ın sinir sistemini bozmuş durumda.

Her ne yaparlarsa yapsınlar sonuç alamıyorlar. Bu da içlerindeki gerginliği artırıyor...

Bu dengeden dolayı 2020 bir önceki yıla göre çok sert adımların atıldığı yıl olacak.

ÖNEMLİ OYUNCULAR YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI.

İşaretler fazlasıyla var. Birçok ülke eski ittifaklarından kopacak.

Uzaklaşacak. Yeni iklimde yer alacak... Rusya ve Fransa bu konuda öne çıkıyor. Rusya, Türkiye ile adım atarken bir anda ABD ile ortaklığa soyundu. Hem de kendisine büyük ambargolar uygulayan Washington'la aynı masada buluştu.

Fransa da Türkiye ile karşı karşıya gelirken Libya konusunda bir ortaklık olabilir mi adımını attı. Ancak ortaklık olmadı.

Fransa tekrar ABD ile ortaklık planı yaparken Washington'ın Afrika planı nedeniyle yine masa dışı kaldı. Şimdi Fransa, kendi Libya planını yapıyor. Yani Libya çok daha fazla karışacak.

Doğal olarak Akdeniz de...

Hesaba ALMANYA, ÇİN ve İNGİLTERE'yi kesinlikle katmak gerekmekte... İnşallah olmaz ama ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nın ilk ikisine benzeyen tarafı, LİBYA'da ortaya çıkacak.

Şiddetli bir şekilde hem de...

Hazırlıkların tamamı bu yönde...

