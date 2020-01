Mesaj Ruhani’ye

GENERAL Hafter'in Moskova'dan kaçışını dün anlattık. Detayları verdik vereceğiz... Ancak Hafter'i uçağın kapısında karşılayan kişinin CIA Direktörü Gina Haspel'in yardımcısı olduğunu bilelim...

Devam...

Son dönemde içeride ve bölgede yaşananlara bir bakın.

Neler oldu neler. Bütün bunları PARA ve SİLAH çerçevesinde değerlendirmek gerekmekte.

Aksi halde mücadeleyi ve tarafları anlamakta zorlanırız... Yeni DENGE yerli yerine oturmadan acı ve sancı BİTMEZ... Bu bir SIR da değil...

Hemen oyunculardan devam edelim. Cümleleri uzatmanın anlamı da yok...

Rothschild ailesinin elinde silah gücü yok! Bazı ordular içinde önemli güce sahip olsa da hiçbir ülkenin askerleri üzerinde tek yetkili değil. Bu nedenle AİLE PARAYI silah olarak kullandı. Öteden beri...

Paranın, akılla birleştiği anda ne kadar güçlü olduğunu en iyi bilen aile Rothschild oldu. Zaten birileri inanmasa da dünyayı yönetmesi bu akıldan geliyor.

Şimdi Akdeniz için ailenin en güçlü planı yine para. Çok özel bir plan hazırlandı?

Güney Kıbrıs, Lübnan, Karadağ, Hırvatistan, Mısır, Fas, Yunanistan ve Cezayir ailenin izlediği politika sonrası 'Helicopter Money' yani 'Helikopter Para' ile tanıştılar.

'Helikopter Para' yani hükümet harcamalarının doğrudan merkez bankaları tarafından karşılanması... Merkez bankaları bu sisteme geçtiği anda, Rothschild ailesinin paraları kullanılmaya başlanıyor.

Ayrıntı da bu zaten... Türkiye, Tunus, İspanya ve İtalya da Rothschild'in Helikopter Para'sı için hedefte... Menzilde... AİLE yani ROTHSCHILDLER bunu ORTAKLIK olarak görüyor.

Böyle lanse ediyor. Ortak para kullanımı olarak ülkeler, ekonomik dalgalanmayla birlikte bu sisteme geçmek zorunda bırakılıyor.

Listedeki ülkeleri incelediğimizde, hedefin Akdeniz olduğunu görüyoruz.

Bu son derece doğal. Jacob Rothschild, Akdeniz konusunda Rede Partners'ı görevlendirdi.

Şirketlere fon sağlayan, stratejik proje danışmanlığı gibi çok özel çalışmalara imza atan özel sermaye fonu Rede Partners'ta bir görev değişikliği oldu. Jacob Rothschild'in özel sermaye yatırımlarından sorumlu Magnus Goodlad, Rede Partners'in komutanı oldu. Jacob Rothschild'in çok güvendiği Yaron Zafir'in yerine geçen Magnus Goodlad'ın çalışma alanı başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs olacak. Ardından da Tunus, İspanya ve İtalya'ya açılacak. Yüklenecek...

Bu yöntemle MERKEZ BANKALARI arasında muazzam bir AĞ kurulacak.

AİLE de ABD'ye karşı AKDENİZ'de FİNANSAL YENİ AĞ ile ön alacak.

Akdeniz ülkelerindeki firmalarla çok yakın temas halinde olan AİLENİN yatırım şirketlerinin, böylece karar alma konusunda çok daha aktif olacağını anlıyoruz. Bu yöntem bunu getiriyor çünkü...

Örneğin bir ülke, Washington'la yakın çalışmak isterse, ailenin o ülkedeki ortakları bunu engelleyecek.

Merkez bankaları üzerindeki etkileri de 'Helikopter Para' ile ailenin yolunu açacak.

BM üyesi 198 ülkenin bilinen 139'unun merkez bankaları Rothschild ailesiyle hareket ediyor. O nedenle 'Helikopter Para' sisteminin ülkelerde etkin olmaya başlaması son derece olağan. Washington da bu durumun farkında. Pentagon'un desteğiyle Akdeniz ülkelerindeki kaos, paranın kasada kalmasını sağlayacak. AMAÇ ŞİDDETLE PARANIN AKIŞINI ENGELLEMEK... SİLAHLA, HELİKOPTERİN PARA İLE BULUŞMASININ ÖNÜNE GEÇMEK...

Washington, paranın kasada kaldığı zaman dilimini iyi değerlendirip, Yeni İpek Yolu ile Akdeniz'in patronu olacak.

Olmak isteyecek...

En azından plan böyle. Bunun ne kadar başarılı olacağı elbette zaman içinde belli olacak. Her iki taraf da satranç ustası gibi hamleler yapıyor. İran'a yapılan hamle Washington'dan geldi. Gizlisi saklısı yok. Rothschild ailesi için beklenen ama şekli itibariyle anlaşılamayan bir suikasttı.

Kasım Süleymani operasyonu, Ruhani'ye yapılan bir hamleydi. Çünkü Ruhani ile Rothschild ailesi arasındaki ilişkinin bağları hala çok güçlüydü. Glasgow Caledonian Üniversitesi'de eğitim alan Ruhani, 1992-1995 yıllarında da aynı üniversitede bulundu.

Britanya topraklarında 8 yıl yaşayan Ruhani'nin Rothschild ailesiyle yakın ilişkiler içine girmemesi de mümkün değildi.

Washington, Süleymani'yi infaz ederek Ruhani'yi köşeye sıkıştırdı. Ruhani üzerindeki baskı daha da artacak.

Sivil uçağın düşürülmesi ve artan hayat pahalılığı sokakları doldurdu! Tansiyon fırladı. Hedefteki isim de RUHANİ'ydi! Aynı tepki İRAN MEDYASINDA DA VARDI!

Rothschild ailesinin güçlü olduğu her ülkede politik operasyonlar için planlı saldırılar olacak. Pentagon bunun için NET ve kararlı bir tavır almış durumda. Özel ekipler özel birlikler özel akıllar sahada!

İtibar suikastları en önemli şık gibi duruyor. Politik kaoslar da Washington'ın kolay başarı elde ettiği bir yol. Ekonomik operasyonlarda Washington etkili olsa da bu genelde ailenin kullandığı bir yöntem. Pentagon ve DERİN ABD hedefteki birçok isme yüklenecek. Hem burada hem bölgede...

İran, enerji kaynakları nedeniyle ve elbette stratejik konumu ile çok önemli.

Washington da en güçlü olan noktadan operasyona başladı.

İran'da rejim değişikliği hızlı olursa, Washington büyük avantaj sağlar. Ancak İran'da Ruhani'nin gidişi yavaşlarsa, işte o zaman aile yeni karşı adımlar atabilir.

Önceki gün de yazdığımız gibi LÜBNAN tıpkı LİBYA gibi çok önemli... "Eli kulağında orası da karışır" diye not düştük.

Dün ne OLDU?.. Sokaklar karıştı ve halk garip bir şekilde BANKALARA saldırdı kırıp döktü yaktı... AKDENİZ alev alev olduğu sürece kontrol PENTAGON'da olur. Barış ve huzur PARAYA nefes aldırır, ROTHSCHILD'in önü açılır. Meselenin önemli bir boyutu da bu! ABD'nin ÇİN ile yaptığı amansız mücadele geldi burnumuzun dibine dayandı... Son raunt olduğu için de SİLAHI ve ŞİDDETİ anlamsızca kullanacaklar...

HELİKOPTERLER hedef!

Ancak PARAYI durduran da çıkmadı şimdiye kadar... ASRIN MAÇI bu!

ABD DOLAR'ı ANAVATANINA çekince ROTHSCHILD de HELİKOPTERLERİ devreye soktu anlaşılan... Bu savaş sadece HAVADA olmaz...

DENİZ de KARA da karışır!

Cemal Kaşıkçı, Le Mesurier, Süleymani gibi isimlerin tasfiye edilmesiyle tırmanan gerilim şimdi LİBYA gibi LÜBNAN gibi SURİYE gibi bölgelere yayıldı. DAHA DA TIRMANACAK... ÜÇÜNCÜ AŞAMA ÇOK DAHA SANCILI OLACAK GİBİ...

