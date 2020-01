Gizli ortak

SANKİ bir doğum öncesindeyiz. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama TAŞLAR yerinden oynuyor gibi... İran için simge isim olan Kasım Süleymani öldürüldü. O andan itibaren gece gündüz tepkilere bakıp anlamaya çalışıyorum... Aralıklarla baktığım adres LONDRA...

Çok netler... Öyle böyle değil hem de... İngiltere Başbakanı Boris Johnson Karayipler'deki Mustuqie Adası'nda geçirdiği Noel tatili sonrası suikast için şunu söyledi: ARKASINDAN AĞLAMAYACAĞIZ...

Süleymani tüm çıkarlarımız için tehditti. Misilleme kimsenin çıkarına değildir...

1870'lerden itibaren İRAN petrolleri üzerinde gölge kılıç olan LONDRA, İran'a sırtını dönüyordu...

Peki Almanya ve Fransa? Onlar da İngiltere'den farklı değildi...

Hatırlayın, Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurdu.

3 ülkenin bu amaçla kurduğu "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX) adlı şirketin merkezi Paris'ti. Şirketin başkanlığına Alman Per Fischer getirildi. Per Fischer, Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'ın eski direktörüydü. Zaten bu projenin hayata geçeceği ortaya çıkınca ALMAN BANKALARINA CIA daldı operasyon yaptı...

Şimdi üç ülkede İRAN'ın misilleme yapmasından son derece rahatsız. İTİDAL çağrısı yapmayıp İran karşıtı pozisyon alıyorlar. Tam bu iklimde garip bir şekilde Tahran'da BOEING çakılıyor, 176 kişi hayatını kaybediyordu! Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak ortaklığa adım atıyor ama Suriye'de ve Libya'da ise karşı karşıya geliyordu! Rus savaş gemisi BOĞAZ'da rüzgara kapılıyor kıyıya demir atıyordu, Başkanı'nı karşılıyordu... Putin'in İstanbul'a gelmeden önce ESAD ile görüşmesi olanları daha da anlamlı bir hale getiriyordu...

Belli ki TAŞLAR yerinden oynuyordu! Neyse...

Amerika Birleşik Devletleri ile İran, düşman iki ülke mi? Önceki gün de yazdım. Aradaki gizli bağı aktardım. Görünüşte iki devlet düşman! Bu net! Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin hareket planlarını yakından incelersek ortaya garip bir tablo çıkmakta... ORTAKLIK gibi bir yapının varlığı belirmekte. Evet ORTAKLIK gibi... 11 Eylül'den sonra ABD, El Kaide ve Taliban'ı hedef aldı. Afganistan'ı işgal etti.

İran'ın en büyük düşmanı El Kaide ve Taliban güç kaybettikçe, İran Afganistan'da güçlendi. Bugün İran Afganistan'da, ABD ile birlikte en güçlü ve en etkin ülke.

Ardından ABD'nin Irak işgali... Afganistan'dan hemen sonra Irak'a giren ABD, bölgede etkinliğini arttırdı. Ancak ABD'nin işgaline kadar Irak'ta çok az hatta yok denecek kadar etkisi olan İran ne yaptı? Başta Bağdat'ın önemli bir bölümü olmak üzere Felluce, Ramadi, Musul, Kerbela, Babil, Necef gibi birçok yer İran'ın eline geçti. Hatta ABD ile birçok ortaklık yapıldı. Washington, bu bölgeleri İran'a bıraktı.

Ardından Arap Baharı başladı.

Her ne kadar Rusya Suriye'de etkin olsa da, ABD hep güçlüydü.

ABD'nin bölgede olması İran'ı büyüttü. Halep, Humus ve İdlip gibi 7 kent İran'ın hakimiyetine geçti. Burada da Amerikan Ordusu İran'ı güçlendirdi. Çünkü Amerikan planına göre Sünni ve Şii karşıtlığının artması gerekiyordu. SÜLEYMANİ BUNUN SİMGESİYDİ ZATEN!

ABD, Afganistan, Irak ve Suriye'de İran'ı güçlendirirken, Kasım Süleymani ortaklığını da büyütüyordu. Yani Washington'ın füzeyle öldürdüğü Kasım Süleymani, aslında Amerikan gücüyle büyüyen bir isimdi.

Gizli toplantılarda yer alan istihbaratçılarla askerler bunu bilirdi zaten!

Süleymani'nin öldürülmesi önemli bir tarihti! Bir eşiğin aşılmasıydı! ABD, eski İran'ın son kullanma tarihinin bittiğini, YENİ İRAN için düğmeye bastığını SÜLEYMANİ suikastıyla ilan etti.

Trump'ın "İran'daki rejimin karşıtı değiliz" sözünü de tersten okuyun!

Bunun için Süleymani infaz edildi.

Çünkü Süleymani, 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin tek favorisiydi. Yani eski İran'ın devamı Süleymani 2021'de olmamalıydı.

ABD, yeni İran'la da ortaklık yapacak. Ancak Şİİ HİLALİ denilen plan, artık Tahran için geçerli olmayacak.

Yani Azerbaycan, İran, Bahreyn, Irak ve Lübnan dolaylı olarak da Suriye'nin içinde olacağı Şİİ HİLALİ artık tarih oldu.

Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, güçlü Şii bölgesi politikasından vazgeçti. İran'lı siyaset bilimci Ali Fetullah-Necad, Süleymani'nin cenaze töreni için toplanan kalabalığın, parayla bölgeye getirildiğini söyledi.

Necad, "Her istihbarat kurumu biliyor. Civar köyler ve küçük kentlerden de bu törenlere insan taşınıyor. Genelde yoksul olan bu insanlara yiyecek, içecek sözü veriliyor. Bu taktikleri İranlılar'ın hepsi biliyor. Sadece yurt dışındaki medya bilmiyor. Çünkü onlar hala tek bir İran olduğunu sanıyor" dedi.

Gerçekten de İran'da bir seçim olsa Süleymani zaferini ilan edecekti. Ancak seçimin sonucunu İran halkı belirlemiyor ki. O nedenle şimdi Batı'ya yakın bir isim yakında ortaya çıkacak. 2021'de de seçimi o kişi kazanacak. En azından Pentagon'un planı bu.

ABD ile İran'ı gizlice çıkar birliğinde buluşturan ülke İngiltere olmuştu. Tony Blair, İran'dan gizli ödenek alan İngiliz eski Başbakanı... Tony Blair, İran'ı hep savundu. Çünkü ABD ile ortaklığını başlatan kişi Blair'di.

Şimdi de Blair'e yakın olan isimler biliyor ki, İran ile ABD kopuş sürecinde. Bu süreç kısa sürecek. Ancak ABD ile İngiltere Yeni İran konusunda anlaştı.

Blair de yeniden gizli de olsa devreye girecek. İran'ın 2020 güncellenmesinde Blair perde gerisinde önemli rol alacak.

Belki bilenler vardır ve şu soru akla gelebilir! Tony Blair, Süleymani'nin infazından birkaç gün önce Tahran'da kiminle buluştu? Bu elbette çok önemli sorudur! Cevabı da çok önemlidir... Ne kadar gizli yapılırsa yapılsın, bir kurguda iki taraf varsa SIR yoktur. Yani Blair, Süleymani'nin öldürüleceğini biliyordu. Hatta Tahran'da Süleymani'nin öldürüleceği günü ve saati de muhataplarına anlattı.

O kişiler, Tahran yönetimine yakın isimler gibi görünse de Yeni İran'ı isteyen ekipti.

Bu ekip Yeni İran'ın anayasasını bile hazırladı. Detaylandırılan yeni anayasada Batı ile daha yakın ilişkiler kuran, ancak Çin ile ortaklığı azalan bir İran'ın önü açılıyor. O nedenle İran'ın yaptığı yapacağı misillemelere ve ABD'nin vereceği karşılığa böyle bakmakta fayda var. DOĞUM sancısı gibi görürsek olayları daha rasyonel olarak kavramış oluruz... İRAN çok ama çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Zenginliği de öyle...

İran'ın üzerindeki elbise değişecek.

Amaç bu! Bakalım ESKİ İRAN direnecek mi? Karşılık verebilecek mi? ZOR GİBİ!

Eğer Blair, İRAN üzerinden ABD ile İNGİLTERE'yi barıştırdıysa, anlaşmaya razı ettiyse bunun etkileri her yere yansıyacaktır. 65 ülkeyi içine alan İPEK YOLU'na da Çin'e de Türkiye'ye de...

Hep yazdım! "2020 çok ama çok değişik bir yıl olacak" diye...

Fırtına gibi girdik! Böyle de devam edecek...

