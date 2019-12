Derin kavga

TÜRKİYE'DE DE DERİN DEVLET öteden beri tartışılır. VAR MIDIR, YOK MUDUR? Herkesin penceresinden gördüğü farklıdır. Ancak bu tartışma sadece bizde yapılmaz.

Tartışmanın, çatlamanın en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndedir!

Çünkü oradaki tartışmanın sonucu herkesi, her yeri etkiler.

ABD'nin batacağı da çıkacağı da bunun sonucuna göre şekillenir.

Kabul etmek gerekir ki 1945- 1990 arasındaki SOĞUK SAVAŞI anlamamış milyonlarca insan var.

Şimdikini anlamak da anlatmak da kolay değil.

Bakılması gereken ilk adres BEYAZ SARAY VE BAŞKAN TRUMP...

Açalım. Kavgayı anlayalım...

Amerika Birleşik Devletleri, iç çekişme hali nedeniyle dışa "odaklanamama" sorunu yaşıyor. Pentagon, ülke dışındaki gücünü korumak isterken Trump bunu engelleme çabasında.

Trump, Pentagon'un derin isimlerinden olan Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'ın azil sürecinde kendisiyle ilgili bazı istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu gördü. Daha doğrusu başka bir istihbarat kurumu bunu iletti! Sonra farklı bir bahane ile Richard Spencer'ı istifaya zorladı. Oradaki çatışmayı bilmeden buralarda olacakları öngörmek kolay değil...

Devam...

Pentagon-CIA işbirliğiyle bu istifanın engellenmesi için çok önemli bir suikast gerçekleşti.

Genelde izlenen bir yoldu bu!

Trump'a geçmiş yıllarda 2 milyar doları aşan kredi veren Deutsche Bank'ın önemli isimlerinden Thomas Bowers, 19 Kasım'da evinde kendini astı. Evet evde asılı olarak bulunan Bowers idi. Ancak infazı gerçekleştiren ekip, Pentagon ve CIA'den başkası değildi. Türkiye'de bu konuya bizim gazeteden başka eğilen yoktu...

Başkan Trump'a en az Ivanka ve damadı Kushner kadar yakın olan Bowers'ın infazı, BEYAZ SARAY'a en sert mesajdı. Ancak Trump geri adım atmadı... Savunma Bakanı Esper'i Beyaz Saray'a çağıran Trump, hemen Richard Spencer'ın istifasını istedi. 25 Kasım tarihinde de Richard Spencer istifa etti.

Trump, Pentagon'un özellikle Suriye ve Akdeniz'deki planlarını engellediği için saldırı altında.

Pentagon, YPG'nin önemli bir güç olmasının önündeki tek engelin Trump olduğuna inanıyor. NATO Zirvesi öncesi Thomas Bowers'ın infazı, Richard Spencer'ın istifası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıkıntıyı gün yüzüne çıkardı. Pentagon, Trump'tan NATO'da çok sert olmasını istiyor. Özellikle Türkiye'ye karşı daha da sert açıklamalar bekleniyor.

Birkaç gün önce Richard Spencer ekranlara çıktı.

Spencer, "Trump, hala ordunun işleyişini anlamıyor.

Trump'ın davranışı ABD ordusuna zarar veriyor" dedi.

Trump bu açıklamadan birkaç gün önce bombanın pimini çekmişti.

Trump, "Derin devlete karşı üç büyük savaşçının yanında durdum" dedi. ABD'nin son 150 yılda derin devlete savaş açan ilk BAŞKANIYDI TRUMP.

Bunu da ilan ediyordu.

Trump, Amerikan derin devleti olarak Pentagon'u görüyor. ABD'nin kirli işlerinin arkasında Pentagon'un olduğuna ikna olmuş durumda. Suriye konusunda kendisinden istenileni elbette yapacak bir Trump vardı.

Ancak Mattis döneminde kendisine emir vermeye kalkan Amerikalı generaller, Trump'ı çileden çıkarttı.

Derin devlet ABD'de hep vardı. Gelecek yüzyılda da olacak. Bunu Trump da biliyor. Ancak o kendi gücünü kullanarak, derin devletin her kararı almasını engelleyeceğine inanıyor.

Thomas Bowers'ın infazına karşılık Spencer'ın istifasını alarak karşılık verdi. Pentagon Trump'ın geri adım atacağına inanıyordu.

Trump, 40'a yakın ülkeye büyükelçi atayamadı. Çünkü Amerikan elçiler, Pentagon tarafından atanırdı. Trump buna karşı çıkıyor. O nedenle birçok ülkenin elçileri atanamıyor. Washington'ın her köşesinde bir çatışma hali var. Washington'daki Dupont Circle Hotel'deki herkes bir tartışma halinde. Gazeteciler, işadamları, kurt politikacılar...

Bu Amerika tarihinde hiç olmamıştı. Bu kadar gerilim doğal olarak Washington'ın her noktasına yansıyor.

Burada tek suçlu da elbette Trump değil.

Abigail Robinson Bowers...

Thomas Bowers'ın 2017'de evinde öldürülen eşi. O tarihte de Trump, Suriye konusunda Pentagon'la karşı karşıya gelmişti. Amerikan askerlerinin Suriye'de olmasını istemiyordu. Bu konuda da açıklama üstüne açıklama yapıyordu. Yani Abigail Robinson Bowers'ın ölümü de Başkan Trump'a en sessiz mesajdı.

ABD'nin içindeki kavga doğal olarak her yerde!

Ve büyüyecek de... İsmini bildiğimiz bilmediğimiz çok kişinin canı yanacak.

Hiç tanık olmadığımız bir mücadelenin içinden geçiyoruz. ABD içindeki kavga çok ama çok sancılı...

Belli ki yakında TEK TEK isimlerden gitmeyecekler...

NATO ZİRVESİNE İYİ BAKIN! Bittikten sonra anlamayacağımız çok şey olacak gibi...

İYİ İZLEYİN!

