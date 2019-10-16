Avrupa’nın sancısı

DÜNYANIN tüm başkentlerinde gizli-açık gündem Türkiye ve Suriye'ye düzenlediği harekat... Aktörlere bakınca farklı, senaryoya bakınca farklı tablo ortaya çıkmakta. Genelde aktörler üzerinden gidilir. Ama bu bize final noktasında ne olacağını asla ve kat'a göstermeye yetmez....

Yetmedi de...

İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve dünyayı dizayn eden güç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ardından hemen hem DOLARALTIN ilişkisine dayalı MALİ SİSTEM hem NATO'ya sığınan askeri sistem kuruldu. Gücü olan oyun kuruyordu. O gün de bugün de ABD AVRUPA'yı rakip görüyor ve kontrol etmek istiyordu. Ama korku şarttı. Bu da KOMÜNİZM'di. Bu mücadelenin yapılması için örgütler gerekliydi. Bizde de başka ülkelerde de hayata geçirildi.

ABD-SOVYET dengesi tıkır tıkır işliyordu. Sahne önünde kavga, arka planda işbirliği tam gaz gidiyordu. Dünya paylaşılmıştı.

Sistem ilk tıkanmayı 1973'te PETROL krizinde yaşadı. DOLARIN petrole olan bağı kesilip atılacaktı. Yapılamadı.

DOLAR tahtında kaldı. ALTINA olan bağ koparılıp atıldı. 1990'lara kadar gelindi. SOVYETLER iç ve dış rolü yerine getiremiyordu. Ekonomik olarak sıkıntı vardı.

Rejim bir günde değişti.

SOVYETLER bazı bagajlardan arınıyor, RUSYA olarak devam ediyordu. PUTİN gelmişti. Denge yoktu. ABD düğmeye bastı, petrolü fırlattı. Putin kasasını para ile doldurdu. Yeni denge için ilk önemli işaret buydu...

Geçen zamana bakın...

Sadece Türkiye'ye odaklanalım... MİT krizi yaşandı mı? Yaşandı! 17-25 Aralık sarsıntısı geldi mi? Geldi. OSLO patlatıldı mı? Kesinlikle evet. GEZİ Dolmabahçe'yi hedef aldı mı? Şüphesiz... Erdoğan her yerde dinlendi, takip edildi mi? Malum...

Havalimanı, Reina, Dolmabahçe saldırılarını, baskınlarını unuttuk mu?

Hayır...

Dönelim Avrupa'ya...

Londra caddeleri, konser alanları, müzeleri, elçilikleri hedef oldu mu? Oldu.

Kraliçe'ye sarayında silah çekildi mi?

Tabii ki... Oğlu Epstein'in arşivlerinde yer aldı mı? Aldı. Başbakanlar istifa etmek zorunda bırakıldı mı? Bırakıldı. Ajan Skripal ve kızı zehirlendi mi? Rusya ile kriz tırmandı mı? Ortadaydı. Rus oligark Abramovich ülkeye sokulmadı mı?

Sokulmadı. Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçaklar bile hedef oldu mu? Evet...

ABD, Ferguson eylemleriyle baskınlarla sarsıldı mı? Sarsıldı tabii... Las Vegas kana bulandı mı? Felaket bir şekilde hem de... Önemli isimlere bombalı paket gitti mi? Gitti.

Fransa Sarı Yelek rüzgarına tutuldu mu?

Kesinlikle tutuldu. DEAŞ resmi geçit yaptı mı? Yaptı.

FRANSA-ALMANYA maçı basıldı mı? Basıldı...

Almanya NOEL'de TIR dehşeti yaşadı mı? Evet yaşadı...

Arap Baharı'nı, devrilen liderleri, Afrika'daki İSTİHBARAT operasyonlarını saymıyorum bile... Huawei'nin patronunun kızının kaçırılmasını da...

İşte bütün bu olanlar "SOVYETLER'den sonra dünya kaç kutuplu olacak" kavgasıydı... ABD içindeki güçler de çatışıyordu... Genel kanı İKİ KUTUPLU OLMASIN, ÇOK MERKEZLİ GİDELİM'den yanaydı. ABD'nin içinde bir güç TEK OLALIM amacındaydı. Bir de ABDRUSYA kaldığı yerden devam etsin ama TÜRKİYE de DENGEYİ kursun diyenler vardı..

İşte bu ekol şimdi çok öne geçti.

Türkiye'nin SURİYE'ye girmesi bunun göstergesidir... AVRUPA'nın geri itilmesidir.. Petrol de gaz da güvenlikte artık ABD-RUSYA-TÜRKİYE ittifakındadır... Bu güçbirliği ile mücadele edecek PARA, SİLAH ve ORDU yoktur...

Örnekleri çoğaltabiliriz ancak bu şekliyle bile mücadelenin küresel olduğu ortada... Türkiye terör örgütlerine YPG-PKK-DEAŞ'a operasyon yapmaktadır. Evet! Sınırı güvenli hale getirmektedir. TAMAM!

Ancak asıl hedef sahada çıplak gözle görülmeyen AVRUPA'dır...

Avrupa'daki sancı da budur... Türkiye dünyanın dengesini değiştirecek bir HAREKATA kalkışmıştır. Bunu da TÜRK ORDUSU'ndan başka yapacak güç yoktur... Bunca çalkantılı dönemlerden sonra bulunduğu yerden ileri gidebilecek ikinci bir devlet de bulunmamaktadır...

Bu ilan edilmiş, yeni sisteme geçişin ilk adımı atılmıştır... Türkiye'nin büyük güç olacağı periyot kesintiye uğrasa da kaldığı yerden devam etmektedir... Olan budur...

İsimler üzerinden değerlendirme yapmak isteyen varsa yapabilir...

Ancak FİNALDE ne olacağı bellidir...

Türkiye büyüyecektir...

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