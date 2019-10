Devler ligi

TÜRK Devleti'nin, Türk askerinin YÜRÜYÜŞÜ devam ediyor. Bu harekatın amacının daha ilk gün YPGPKK- DEAŞ'ın çok ötesinde olduğunu yazdım. Stratejik düşünüldüğünde koskoca TÜRK DEVLETİ sonradan olma organizasyonun karşısına böyle devasa güçle çıkmazdı. Demek ki hesaplar başka! Açalım biraz daha...

Belki perde gerisinde olan bitene ulaşırız.

Orjin olarak gelin 15 Temmuz'u alalım... Artık herkes tarafından bilinen DIŞ GÜÇLER, TÜRK ORDUSU'nun içindeki hareket kabiliyetiyle önce ORDUYU, sonra da DEVLETİ ele geçirecekti.

Bizim bayrağımızı, bizim üniformamızı taşıyanlar DIŞARIYA hizmet edecekti.

Türk DEVLETİ- MİLLETİ el ele bu oyunu bozup attı. 15 Temmuz'la birlikte KENDİ İÇİNDEKİ ÖNEMLİ, İYİ YETİŞMİŞ birçok ismi tasfiye etti. Dünya şaşkındı ama ANKARA bildiği yoldan gidiyordu.

Ordu değişiyor ve ilerliyordu. Afrin'de bu gösterildi. Şimdi ise herkese meydan okunuyordu. Türkler "Bizim kolumuzu, bacağımızı kesseniz de kalkar hedefe yürürüz" mesajı veriyordu.

30 TUGAY MAVİ BERELİ ASKERLE SINIRA İNİP 900 kilometreyi tutuyordu.

Hedeflerini de imha ediyordu.

Dünyanın en iyi BOMBA İMHA uzmanlarıyla hava piyadesiyle SAT'larla SAS'larla yürüyordu.

"KÜLLERİMİZDEN DOĞARIZ" haykırışı bütün BATILI başkentlerde çınlıyordu. 30 TUGAY'ı sınıra indirip ikinci büyük mesaj da yollanıyordu:

"NATO denilen YAPININ EN BÜYÜK İKİNCİ GÜCÜ benim, gelin görün. İşte buradayız. Biz yoksak siz de yoksunuz..." ABD dışında SAVAŞABİLECEK BAŞKA BİR ORDU YOKTU... Anlayan anlıyordu!

Türk devleti sınırları çizen ve oyunun kurallarını belirleyen AVRUPA'ya da çıkışıyordu. "Artık buralar benden sorulacak" diyerek Suriye'nin içlerine süzülüyordu. ABD de her ne kadar Ankara ile karşı karşıya gelse de TÜRKİYE'SİZ OLAMAYACAĞINI GÖRÜYOR, RUSYA'YI YANINA ALARAK

YANIMIZA KOŞUYORDU.

Büyük destekle... Dünyanın dengelerini TÜRKİYE değiştiriyordu. Türk askeri açıklanan DERİNLİKLERİN çok ötesindeydi. Resmi rakamların çok ilerisinde!

Bana gelen bilgilere göre ASLAN PARÇALARI ışık hızıyla hareket etmekte... Bu sadece YPG-PKK-DEAŞ'a güç göstermekle ilgili ve sınırlı değildi. 60 yıldır AVRUPA'ya alınmayanların OSMANLI'yı yıkan YAPIYA büyük bir cevabıydı. Anladıkları dilden konuşuluyordu. ZAYIFKEN GELİP YIKTIKLARI DEVLET AYAĞA KALKMIŞ, SAHADA SON SÖZÜ SÖYLÜYORDU...

ABD ve Rusya da TÜRKİYE'siz olamayacağını bildikleri için alkışlıyorlar ve BM'de bizim yanımızda konumlanıyorlardı.

Kim HAREKATA KARŞIYDI. İlk gün yazdığımız gibi AVRUPA...

Aslında resmen ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI başlamıştı.

Başlayan savaş görünür olmuştu.

Bunu da yapan TÜRK DEVLETİYDİ! Askerimizin SURİYE'ye girmesi sadece güney sınırından aşağıya intikal etmesi demek değildi!

Paris'i, Berlin'i, Londra'yı, Madrid'i, Roma'yı, Brüksel'i sarsması anlamına geliyordu.

AVRUPA'nın meydana getirdiği sistemin çatırdaması ve onların ORTADOĞU'dan sürülmesiydi.

Avrupa Ordusu'nu kuramayan, Türkiye'yi her zaman dışlayan Birlik şimdi zordaydı. Türkiye'siz ORTADOĞU'da, AFRİKA'da, AVRASYA'da olamazlardı. Olamazlarsa batarlardı... Dağılırlardı!

Türkiye'nin bu gücü haliyle ABD ve Rusya'dan sonsuz destek almasının önünü açıyordu. DÜNYANIN YENİ DENGESİ KURULUYOR,

TÜRKİYE BUNU OMUZLUYORDU...

Artık biz oralardaydık.

Kontrol bizde olacaktı.

Yıkamadıkları, bitiremedikleri DEVLET ayağa kalkıyor ve hızla geleceğe koşuyordu. Türkiye büyük bir alanı kontrol edecekti.

Zenginleşecekti. ABD ve Rusya'nın dünya egemenliğine bölgeyi avuçlarının içine alarak destek verecekti.

Büyüyecekti, koca bir güç olacaktı... TÜRKİYE ŞİMDİ BU ROTADA artık. Yıllarca Washington-Ankara-Moskova ÜÇGENİNE karşı gelenler bir adım geri itildi. Türkiye fırladı... Durmak yok... Yeni dünya dengesi TÜRKİYE'nin kararıyla değişiyor ve kuruluyordu... BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ile tasfiye edilen, edildiği düşünülen DEV ayağa kalkıyordu.

Durum budur! Gerisi laf.

Aksini söyleyene gülün geçin...



NOT: Türkiye'nin Suriye harekatıyla birlikte NATO fiilen bitmiştir.

