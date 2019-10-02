ARKADAŞLAR bugün biraz kısa ama net gidelim... İçerideki anlamsız ve kısır tartışmalar ne yazık ki bizi bir yere götürmez, götürmeyecek de... Washington-Londra- Ankara-Moskova-Pekin-Berlin ve belki de Paris'i büyük merkezler olarak sayabiliriz... Ama PARA ve SİLAHI elinde tutan aileler buraları etkiler!

Ele geçirmek de ister... KÜRESEL SAVAŞIN anlamı da bu! Pentagon KATOLİK GÜÇ olarak SİLAH ile gelir, ORDULARIN içinde yer bulurdu. NATO ile mesela...

Bu yolda yanına kullandığı PARAYI da alarak yürür, hedef ülkelerde istediğini yapardı. PARAYI elinde tutan ailelerle de BANKALARLA gizliden gizliye buna karşı çıkar, kendi yolunu çizerdi. Türkiye bunların kesiştiği noktaydı. Çok kez burada kapışsalar da finalde BİRLİKTE İMZA ATTILAR!

Mesela 1971 ve 1980 darbesi. 28 Şubat da böyleydi...

15 TEMMUZ daha farklıydı!

PARANIN hükmettiği bir AKIM kendi uzantılarını ordu içinde harekete geçirdi.

NATO'CU ve PENTAGON'CU olanlar da izledi. Hareket ilerleseydi onlar da işin içine girip belki iç karışıklık çıkacaktı. Orasını kimse bilmiyor.

Derken PENTAGON'dan görünmeyen, NATO'dan seçilemeyen DERİN TÜRK DEVLETİ çıktı ve NATO'CULAR ile ilk hamleyi yapanları budadı. Peki konu kapandı mı? Yazdım. ALEPH ENSTİTÜSÜ Pentagon'u kendi kuralları ile yoğurmak isteyen YAHUDİ güç.

İzin vermeyen de KATOLİK akım...

Hem kendi aralarında hem dünyada çatışmaktalar. Hem de FETÖ'de...

ALEPH PARA'ya yakın... Pentagon SİLAH demek olsa da BANK OF AMERİCA gibi onlarca finans kuruluşu arkasında... YERLİ sanayii de! ABD'nin derinleri, ORTADOĞU'yu kimseye bırakmak istemiyorlar. Hedefleri buralardaki AVRUPA izini bitirmek, ÇİN'i ise uzak tutmak!

Peki bu nasıl olacak?

İşte konu burada düğümleniyor.

Konu Türkiye'ye geliyor. DERİN ABD, İRAN-IRAK-TÜRKİYE-SURİYE eksenindeki KÜRTLER'İ bir araya getirmek istiyor. Amaçları PETROL ve GAZI kontrol etmek... Yani AVRUPA ile ÇİN'i her zaman SÖZ DİNLER konumda tutmak... Bunun da yolu TÜRKİYE'den geçmekte.

YPG bunun için var edildi! Haritayı alın bakın! SURİYE-LÜBNANİSRAİL- MISIR-KATAR'da ABD yani Pentagon yani silah var mı? VAR!

Yemen'de ve Umman'da da oldu, olacak! CİBUTİ'de zaten var adamlar! Süveyş onların! Irak önceden çözüldü! Tepeden bakıldığında ARABİSTAN tamamen kuşatıldı! İran da nefes alacak yer zor buluyor! Kaşıkçı olayı ile SUUD HANEDANI esir düştü! İran ambargolarla uğraşmakta. Mısır ortada!

Bu denkleme itiraz eden tek ülke TÜRKİYE...

Türkiye gelecek açısından endişe duyduğu için YPG-PKK kartına şiddetle itiraz etmekte. Edecek de... Peki Türkiye'nin rahatsız olduğu bölgede kim var? Türk askeri içeri girdiği zaman karşısında sadece YPG mi olacak? Bunu bilmiyoruz.. Ama ABD orada. Sıkıntı da bu! NATO içinde müttefikiz. Ancak 15 Temmuz'da karşıdalar! Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da, Akdeniz'de, Afrika'da karşıdalar! Peki böylesine büyük bir tehlikeye rağmen içeride herkes bir ve bütün mü? HDP üzerinden, çocukları kaçırılan anneler üzerinden baktığımızda bile BÜTÜN olmadığımız belli.

İstanbul'daki depremde bile bir masanın etrafında buluşamadık. Bilmemiz gereken şu! Başkan Trump'ı bile hareket edemez hale getiren güç karşıda durmakta.

SÖZ DİNLEYEN YÖNETİMLER İSTENİYOR. Unutmayın dost bildiklerimiz bile yanımızda görünmekten kaçınacaktır! ARAMCO benzeri operasyon ile petrolün fiyatını 200 DOLARA çekip RUSYA'ya para yağdırma ihtimalleri bile vardır! PUTİN göreve geldiğinde yaptılar çünkü! Denge bu kadar hassas iken içeride savrulmanın, kime ne faydası var! Suud hanedanının geldiği noktayı unutmayın! PARAYI koyacak yer bulamıyorlar ama tek sözleri geçmiyor! KUKLA bile değiller! Esir düştüler... Örnek çok. Libya, Fas, Tunus...

Akıllı olalım oyunu anlayalım. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim...

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