Seni gidi FOX!

TÜRKİYE'NİN ne kadar merkezde kilit rolde olduğunu benim kadar sık tekrarlayan yoktur sanırım. İki kolundan çekiştirilen bir ülkedir Türkiye. Önemlidir, değerlidir. Kendi haline bırakılmak istenmez. PARA ve silahı temsil edenler asılmaktadır. Devamlı... Kendi aralarındaki ortaklık bitmeseydi son yıllardaki sarsıntıları yaşamazdık. Ama artık yeni bir sayfa açıldı ve herkes İKİ KAMPTAN birinde olacak.

Başka da şık yok...

Belki sıradan insanlar için hayat sürprizlerle doludur ama gerçekte bilmesi gerekenler çok şeyi bilir. Mesela Ankara BEYAZ SARAY'da olan biten pek çok şeyi anında öğrenir.

Pentagon'dakileri de... Londra, Berlin Paris ve Moskova'yı da bu eksene katabiliriz.

Türk istihbaratı, tarihi gelenekle bir şekilde kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşmaktadır.

Ama tersi de olur! Onlar da Ankara'nın gündemini, tercihlerini adımlarını bilirler.

Sadece çok açık konuşulmaz bunlar.

Mesela BİLDERBERG toplantılarının hemen peşinden bütün istihbarat BAŞKANLARI da bir masada toplanır, olan biteni masaya döker... Bilmesi gerekenler biliyordur yani...

PARA ve SİLAH yolları ayırınca işler elbette eski metotla gidemez oldu. Bunu da en iyi Washington-Londra-Ankara hattında görmekteyiz... Trump'ın başına örülmek istene çorap, Kraliçe'nin oğlu üzerinden yaşadıkları ve Erdoğan'a saldırılar... Daha pek çok olay... Hepsi yeni DENKLEMİN kurulma sancısı... Türkiye'nin son yıllarda yaşadıkları da budur. Hatırlayın önceki dönemlerde ASKER KAŞINI çatardı o hükümet bir şekilde bırakır giderdi. Sonra ASKER içinde ordu içinde dalgalanmalar başladı. Sarsıntılar arttı. Tasfiyeler yaşandı.

Bir grup bir diğerini DOSYALARLA TAPELERLE GİZLİ TANIKLARLA içeri atıyor daha sonra dengeler değişiyor bu kez çıkanlar, kendilerini atanları aynı adrese yolluyordu... Kavga büyüktü. Gördüğüm kadarıyla pek çok isim "NEDEN BÖYLE OLUYOR?" sorusuna cevap veremiyordu. Ama mücadelenin içinde yer alıyorlardı.

Açalım biraz daha...

Geçmişte buraya taşıdığım oldu.

FOX'un sahibini...

Rupert Murdoch, geçmişte Rothschild ailesiyle birlikte hareket etti. Çok büyüdü, güçlendi ailenin medya sorumlusu oldu.

Ancak Murdoch bununla da yetinmedi.

Ne yaparsa yapsın, artık daha fazla büyümek onun için zordu. 2011 yılında Derin Amerika ile anlaşan Murdoch, saf değiştirdi. Artık Rothschild ailesinin karşısındaydı. Ancak bunu kendisinin dışında birkaç kişi biliyordu.

Pentagon'la anlaştıktan sadece 6 gün sonra Londra'da Jacob Rothschild ile görüşen Murdoch, ilginç bir teklifte bulundu. Türkiye, Fransa, İtalya, Körfez ülkeleri ve Afrika'da 40'a yakın medya grubu almak istediğini anlattı.

Jacob Rothschild de bunu kabul etti.

Çünkü medya büyük bir güçtü. Jacob Rothschild, gerekli parayı da vereceğini söyledi. Hemen harekete geçen Murdoch, Afrika'da bazı alımlar yaptı. Ancak Jacob Rothschild, biraz şüphelenmeye başladı.

Çünkü Murdoch para istemiyordu.

ABD'de kendilerine karşı olan Bank Of America, Murdoch'a finansman sağlıyordu.

Rothschild ailesi de Murdoch'a karşı küçük küçük operasyonlara başlamıştı. Ancak hala Rothschild ailesi emin değildi. İngiltere'deki Murdoch medyasının en önemli ismi Rebekah Mary Brooks da hedef olmuştu. Ancak aile onun tutuklanmasını engelliyordu. Mesela her gazeteci REBEKAH'ın hayatını okumalı... Film gibi...

Neyse... Devam...

Tam da o evrede MURDOCH Türkiye'ye geldi. Ankara'da görüldü.

Çok önemli bir medya grubunu almak için pazarlıklar başlamıştı... Sanırım 7 Mart 2012 tarihinde MURDOCH ANKARA'da görülüyordu... Murdoch Ankara'da görüşmeler yaptı. Türkiye'de medyayı dünya ölçeğinde güçlü yapmak istediğini anlattı. Türkiye kilit ülkeydi.

Operasyonların en sık görüldüğü coğrafyaydı. Bu nedenle İKTİDARLAR MEDYA DEVİRLERİNE hep odaklandı.

İşin sonunun nereye varacağı hesaplanmak istendi... 2006 yılında da aynısı oldu.

Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation, Atlantic Records'ın Başkanı Ahmet Ertegün ile birlikte TGRT'nin yayın hakkını elinde bulunduran Huzur Radyo TV'yi aldı.

Ankara bu satışa karşı çıkmadı...

7 Mart'ta başlayan görüşmeler 13'üne kadar sürdü. Murdoch, TÜRKİYE'nin en güçlü medya patronu olacaktı ki AİLE yani ROTHSCHIDLER Londra'dan düğmeye bastı. Türkiye'deki güçlerinden vazgeçemezlerdi. Murdoch bu anlama geliyordu! Kayıtsız kalmadılar... O ana kadar korunan Rebekah Mary Brooks, Murdoch'ın Türkiye'de anlaşma yapacağı gün yani 13 Mart'ta tutuklandı. Hem de kocasıyla birlikte... ADALETİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEK GEREKÇESİYLE...

Murdoch da Türkiye'deki önemli medya grubunu alamadı. Eğer ailenin ajanları, Murdoch'ın Pentagon'a çalıştığını belgelemeseydi, Türkiye'deki satış gerçekleşecekti. Aynı gün Türkiye'ye gelen belgelerde, Murdoch'ın Türkiye'deki iktidara karşı operasyon yapacağı, medya grubunu Pentagon için aldığı anlaşılıyordu.

Ankara da bu satışı doğal olarak engelledi.

Murdoch da satın aldığı televizyonu, FOX adı altında o andan itibaren güçlendirmeye başladı. Önemli yatırımlar yaptı. Şirketin Türkiye'deki her şeyi yenilendi. Tabii bunu yapan Murdoch, birçok ülkede Rothschild operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Afrika'da satın aldığı medya grupları tek tek elden gitti.

Bugün Murdoch, hala Pentagon'un yanında. ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke' adlı bir kitap, Murdoch tarafından desteklendi. O kitapta Trump için "Salak" dediği de aktarıldı.

Bu bölüm Murdoch'ın ricasıyla kitaba konulmuştu. Çünkü Trump, Rothschild ailesiyle yakındı. Damadının yakınlığı zaten biliniyordu. Pentagon adına Trump'a 'Salak' diyen Murdoch, birçok kez İsrail'i haritadan sildi. Murdoch'a ait birçok kanal, bazı haber bültenlerinde İsrail'i haritada göstermedi. Bu da aileye mesajdı.

Ancak aynı Murdoch, Golan Tepeleri'ndeki trilyon dolarlık enerji rezervi için Rothschild ailesiyle görüşmek zorunda.

Hatta ortaklık yapmak zorunda. "Salak" dediği Trump'a geçtiğimiz günlerde, "Rothschild ailesiyle sadece bu konuda ortaklığımız devam edecek" dedi...

Medyanın gücünü çok iyi bilen ve medyayı dünyada en iyi şekilde yöneten kişi de Murdoch'tır.

Ancak onun da en büyük problemi oğlu James Murdoch. Çünkü James Murdoch'ın kısa bir süre önce ölen Jeff Epstein'le birçok kez görüştüğü iddia ediliyor. Bu görüşmelerin uzun zaman önce bittiği söylense de belgelerin MURDOCH ailesini zora sokacağı iddia edilmekte...

SİLAH ve PARA böyle işte. Her yerde mücadele etmekte... Türkiye olmadan olmaz elbette. Beyaz Saray'da yaşanacak kavga anında Londra ile Ankara'ya sıçrar!

Denge budur! Bu savaşsa SAVAŞ olarak, beraber yürümekse ORTAKLIK olarak...

Şimdi dönün başa bakın! Türkiye son yılarda ne türbülanslar yaşadı. Ne sarsıntılar geçirdi. Ne dalgalar atlatıldı! Bilerek ya da bilmeyerek pek çok kişi bu iklimin ortasında kaldı. Ancak yukarı, en tepeye bakıldığında oradakiler farklı! Türkiye üzerinden BÜYÜK HESAP yapan güçleri görürsünüz... Her zaman söyledim ve yazdım. Rotschildler büyük akıldır. Elbette Pentagon ve silahı küçümseyecek değiliz.

Ancak son üç asırdır AİLE dünyaya format atanların başında gelmekte. Ortaklık bittiği için bu SİLAH'a geçer mi? Kimse "hayır" diyemez buna. Savaş sürüyor çünkü. Ancak AİLENİN yani ROTHSCHILER'in aklı ve bilgi toplama becerisi kimse de yoktur... Hükmettiği PARA gücüne hiç girmeyelim bile... "Silah da can yakar" diyerek karşı çıkabilirsiniz! Sözüm olmaz... Ama olan biten bu! Bir de şunu düşünün! ERGENEKON ve diğer pek çok dava ne zaman başladı? Evet, 2007'den sonra! Peki Murdoch TGRT'yi ne zaman satın aldı? 98 milyon dolar vererek ne zaman kendi adına tescil ettirdi? EVET!

2006'da... FIRTINA BAŞLAMADAN BİR YIL ÖNCE... Peki olan biten bunca şeyde tesadüf var mı! "VAR" diyebilen çıkmaz değil mi! Taraflar buradaki hesaplaşma için hazırlıkları önceden yapmışlar demek ki!

