Altılı masada kimin kereviz yediğini çok önemli sayan necip Türk matbuatını bu da kesmemiş...Yeni bir tartışma da çıkmıyor ki, menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı?Öte yandan Beştepe'de konuklara sunulantartışmaları da umulan nefreti uyandırmadı... Emekli memurlar için önemli ama halkın umurunda değil...Malzeme yok.O zaman ne yapacaksın?saracaksın.Soğanın cücüğünü kim yiyor, bakacaksın.

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u yemeğe çağırmış. Bahçeye çadır kurmuşlar.Tam 300 davetli varmış yemekte.Menüye bakalım kardeş:Arpacık soğanı marmelatlı dana eti... Üç kat pişirilen tereyağlı patates (Bu da ne demek oluyor?)... Tereyağındaıstakoz... Beyaz Saray bahçesinde yetiştirilen kabaklardan ravioli... California havyarı...Vay adivay... Amerika'nın emekçi halkı yemeye bir lokma ekmek bulamıyor...Pek tutmadı ama salla gitsin.Tatlı olarak mandalina mus, kavrulmuş armut, kremalı dondurma, yanında portakallı pasta...Ejder meyvesi yok.Papaya, mango, avokado falan da yok.Aferin. Ne de olsabir adam.Kendi öz kabaklarıyla yetiniyor. Yanına armut da kavurtuyor.Amerikan şarapları ve peynirleri de ikram edilmiş.Aferin. Yerli ve de milli olmuş.Zaten bunlarıiçmiş deidare etmiş.Yaşlı adam ne de olsa, şarap dokunuyor olmalı.Tabakları da özel olarak kiralamışlar.

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Yemekte, şimdi sıkı durun, tam 200 ıstakoz yemişler.Vay hain vay... Amerikan halkı yemeye kuru ekmek bile bulamıyor...Gerçi 300 kişiye 200 ıstakoz biraz tuhaf kaçtı ama...Arada patatesle idare edenler olmuştur.

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Benin gariban muhalefet liderlerimin ne günahı var ki düğün çorbası, bulgur pilavı, sütlaçla falan idare ediyorlar?Arslan basın, bunu da yazın.

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Dıngıllar için de ayrıntılar:

Aktris Jennifer Garner (Lopez değil) davete kızı Violet Affleck ile gelmiş (eskiden Ben Affleck'le evliymiş.) Beyaz Saray aşçıları Chris Comerford ile Susan Morrison da davetlilere takdim edilmişler.

Brigitte Macron, Louis Vuitton imzalı, Jill Biden da Oscar de la Renta imzalı tuvaletler giymişler.

Ertuğrul kadar iyi yazamadım, kusura bakmayın.

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MAÇ SONUÇLARINI KONUŞALIM

"Adayların bu kadar konuşulmasını doğru bulmuyorum." Meral Akşener