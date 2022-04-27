Ümit Özdağ diye bir adam var.tanınıyor.Başka mahallelerde pek geçmez.Bu adam MHP kökenli, oradan ayrılıp İP'ye gitti, orada da duramayıp Zafer Partisi diye bir parti kurdu.Üye sayısı toplam 109 çıktı... Seçmen sayısı demedik, üye sayısı.Kendi ifadesine göre yüzde 3.7 oyu varmış...bile o kadar uçamıyor.diyeceksiniz ama kendi kavlince cumhurbaşkanı adayı saptıyor ve savunuyor:Solcu geçinen bazı salakların da pek sevdikleri bir başka MHP kökenli daha...Ankaralılar, hayatlarında başka bir konu olmadığından, Mansur Yavaş'ın Türkiye çapında da pek tanındığını ve sevildiğini sanıyorlar...varmış, Özdağöyle diyor.CHP'nin de Yavaş'a sahip çıkması gerekirmiş...Arslan solcular gidip de bir milliyetçiye oy verirlerse ağzımızla gülmeyiz.Barideseydiniz, yaşlıdır ama tutarlıdır.

***

Bir de Ayhan Bilgen diye bir adam var.

HDP üyesiydi, istifa etti, Türkiye'nin Sesi Partisi diye bir şey kurdu.

Buna kısaca "Ses Parti" deniyormuş.

Amblemi ağzında zeytin dalıyla uçan bir kuş... Güvercin canım... Hiç görülmemiş, çok yaratıcı.

Tabii Demokratik Sol Parti'yle papaz oldular.

Bir de Altın Çağ Partisi varmış...

Bilmiyorduk.

Bunun da amblemi iki el biçiminde bir Anka kuşu...

Hem kuş gibi görünüyor hem de el gibi.

DSP soluğu Anayasa Mahkemesi'nde alınca Ses Partisi çareyi Altın Çağ Partisi'yle birleşmekte bulmuş.

Bravo. İktidar garantidir.

Bakalım Selo'yu mu yoksa Apo'yu mu aday gösterirler?

Olmadı Figo var, Sezo var, Mito var, Pero var.

Semuş da var ama firarda.

Garo'yu unuttuk. İçeri girmezse aday olabilir yani.

***



YAPMA MONİCA

Çok güzel kadındı, heykel gibi kadındı. Soy anadan doğma, çıkar Louvre Müzesi'nde bir taşın üzerine, Japonlar bilet alıp seyretsinler.

Yıllar ona acımamış. Eh, her kadından da bir Nebahat Çehre çıkmaz ki...

İstanbul'a geldi, derin bir hayal kırıklığı yarattı, giderken "İstanbul'a yerleşebilirim, bu şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim" demiş!

"Törkiş raki ve şiş kebap" da dahil mi Monica?

Uçma Monica.

Bize şirin görünmek zorunda değilsin Monica.

Eh, biz de ülkemizde magazin haberlerinin çoğunun nasıl hazırlandığını bilmiyor değiliz ya...

Bir daha düşün Monica.

Emekliliği gelmiş futbolculardan çektiğimiz yetmemiş galiba...