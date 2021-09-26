Meclis kürsüsünde dile getiren teresin adını öğrenemedik...Ama partisini biliyoruz: HDP.Bey'inTürkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istemiş.Coğrafya bölgeleri bile kesmiyor, Karadeniz, Marmara, Ege falan...Bunlar da kendi içlerinde bölünecekler, Doğu Marmara, Batı Marmara, Kuzey Marmara, Güney Marmara, vb.Fakat bununla da sayı tutmuyor.Ne yani, bir Edirne eyaleti, bir Çanakkale eyaleti de mi çıkacak başımıza?Eyalet demek, belli konulardademektir.Örneğin, polisi farklıdır.Böyle bir sistemde Ankara polisi lacivert üniforma giyer, Diyarbakır polisi de örneğin açık siklamen...alanına giren konularda kanunları da farklıdır.Diğer eyaletlerle aynı parayı kullanır ama örneğinfarklı olabilir.Kırklareli'nde daha kolay evlenir, Kars'ta daha kolay boşanırsınız...Adana'da içeceğiniz sigaradan 8 lira vergi alırlar, Sinop'ta içeceğiniz sigaradan 10 lira, örneğin.Bütün bunlar için birtarihten gelen birmivardır?Evet, bölge farklılıkları elbette mevcuttur ama İzmir ile Trabzon arasında ne gibi birvardır ki ayrı kanunlara tabi olsunlar?Bu kanunları da eyaletlerin kendi meclisleri belirleyecek ha...Bu teklif bir dümendir.

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Amaçları,Türkiye'nin geri kalan kısmından iyiceayırmak.Ki sonragiden yolun taşları döşensin...Türkiye'nin diğer yerleri HDP'nin hiç mi hiç umurunda değildir.bahsediyor ama yalan konuşuyor.25 eyaletin 24'üne dönüp de bakmazlar bile.

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Dün de belirttiğim gibi, bunun için önce Türk ordusunu yeneceksiniz.Öyle mağara kovuklarından değil, kesin ve sert bir yenilgi...1918 yılında bile olamadı, şimdi nasıl başaracaksınız?Dostunuzın yardımıyla mı?Hepimiz ölürüz de boyun eğmeyiz.Mertseniz, bunukoyarsınız.da propagandasınışeklinde yapar.

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Oylarını CHP-HDP ortaklığına vermeye hazırlanan çılgın Kemalistler...Tombiş yanaklarınızdan öptüm sizi.Başka yerlerinizden de öpeyim mi?