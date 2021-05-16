Meğerse pek hamarat bir ev erkeğiymiş...İçki yok, sigara yok, hovardalık yok, herhangi bir eğlence yerinde görülmüşlüğü yok...Evden genel merkeze, genel merkezden eve...Börek de açarmış.Bulaşık ve/veya çamaşır yıkayıp yıkamadığını öğrenemedik. Bir dahakiumarız bunu da açıklığa kavuşturur.Kendisini cam silerken de görmek isterdik.Yoksa mutfak çalışmalarına devam mı?Börek patatesliymiş.Kıymalı ya da peynirli beklerdik... (Peki Meral Hanım neli yapıyor acaba?)Herhalde muhalif basınınsloganına ters düşmek istememiş, millet aç gezerken işe kıymayı karıştırmamış (kilosu 70 lira), patatesle yetinmiş.Pek halkçı bir adam.Peki gelecek bayramda ne yemekler yapacak?Bence baklava açmalıdır.Fakat baklavanın patateslisi henüz icat edilmedi.Cevizli ya da fıstıklı yapsa, çok pahalı. Münafıklardamgasını yapıştırıverirler.Öte yandan, Pervin Hanım ya da Mithat Bey'le, özellikle de Keke Selahattin'le dayanışma sergilemek için çiğ köfte de düşünebilir...Temel Reis taraftarlarına mesaj göndermek için de maklube ya da keşkek. (Ona mesaj değildenir ama zarar yok.)Babacan ne yer?Ne yiyecek, yese yeseyer.

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Muharrem İnce de benzer bir atraksiyonla cevap vermek istese... Misilleme yapsa...Öyle ya, o da halkıntemsil ediyor.Mutfağa girip ne hazırlar?Cacık, bol soğanlı çoban salatası, turp, maydanoz, lakerda, çiroz, pilaki, beyaz peynir, kavun... Aman salataya beyaz peynir koymasın,derler.Pastırma da çıkarılır ama orada bir sorun var.Kastamonu pastırması koysa Tayyipçi derler, Kayseri pastırması koysa Abdullah Gülcü!Çok Atatürkçü olduğu içinyapsın kamera karşısında: Sulu menemen, tavuklu börek, kuru fasulye pilav.Fonda daçalınır, basın kazmaları mestolurlar.Leblebiyi de unutmasın. Fakat bunun beyaz leblebi mi yoksa sarı leblebi mi olduğu hakkında ulema arasında ihtilaf mevcuttur.

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Bu tür zırvalardan oy devşirmeyi uman muhalefeti öpüyorum.