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ENGİN ARDIÇ
Sonunda geçmişlerdi

Sonunda geçmişlerdi

19.03.2021, Cuma
Çanakkale Zaferi'ni kutladık. Elbette kutlayacağız.
"Kut'u da kutlayalım" demiştik, orada Atatürk geçmediği için birtakım bürokrat eskileri "Hayır, kutlamayalım, gerek yok" demişlerdi... Utanmadan...
Çanakkale'yi Birinci Dünya Savaşı bağlamından koparıp Kurtuluş Savaşı'na "eklemleme" çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.
İngiliz ve Fransız emperyalizmine dümdüz gidiyoruz da ne hikmetse Alman emperyalizmini es geçiyoruz.
Bu gibi günler, genellikle tam sayfa şirket reklamlarına da "vesile" olur.
Amaç, yerli ve de milli hisleri gıdıklayarak şirketin reklamını yapmaktır.
Yani, milli gün "vasıta" edilir.
Buna da peki. Ama abartmadan, suyunu çıkarmadan, gülünç olmadan.
Bir inşaat şirketi 18 Mart ilanı veriyor. Başlık: "Kahramanlık bu milletin yapısında var."
Öyle olsun da, şirketin adı Bilmemne Yapı olunca işin rengi azıcık değişiyor.
Hani utanmasalar, Atatürk'e "Ben inşaatçının zeki, çevik ve ahlaklısını severim" dedirtecekler. "En büyük inşaatçı" bile diyebilirler, en büyük asker, en büyük devlet adamı, en büyük devrimci vb. gibi.
Gerçi büyük önder günümüzde yaşasaydı "Ben inşaatçının dürüst, malzemeden çalmayan ve depreme dayanıklı ev yapanını severim" de diyebilirdi hani...

***

Bir başka şirket de, gene tam sayfa, "106 yıl geçti, Çanakkale geçilmedi" demiş.
Kardeşlik, Sarayburnu açıklarında demirleyen düşman zırhlıları Panama Kanalı'nı aşarak mı gelmişlerdi, Bering Boğazı'nı mı?
Hamaset yapacaksan yap da akıllı uslu olsun.
Reklam ajansının sana yaptığı sunumda ağzını aç da iki laf et, ne de olsa para senin paran.

***


ZEYL

Dün gargaraya gelmiş, o anketin asıl önemli kalemini unuttuk.
Konsensus şirketinin araştırmasında, halka "Yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı" diye de sorulmuş.
Yüzde 45.4 var demiş.
Ama yüzde 54.6 da yok demiş!
Görüldüğü gibi, halk başkanlık sistemini kabul ediyor.
Şu "güçlendirilmiş" türküsünü çağıranlar yeniden bir düşünsünler.
Bu durumda bununla oy alınır mı? Önce onu düşünsünler.

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