Çanakkale Zaferi'ni kutladık. Elbette kutlayacağız.demiştik, orada Atatürkgeçmediği için birtakım bürokrateskileridemişlerdi... Utanmadan...Çanakkale'yi Birinci Dünya Savaşı bağlamından koparıp Kurtuluş Savaşı'naçalışmaları bütün hızıyla sürüyor.İngiliz ve Fransız emperyalizmine dümdüz gidiyoruz da ne hikmetse Alman emperyalizmini es geçiyoruz.Bu gibi günler, genellikle tam sayfa şirket reklamlarına daolur.Amaç, yerli ve de milli hisleri gıdıklayarak şirketin reklamını yapmaktır.Yani, milli günedilir.Buna da peki. Ama abartmadan, suyunu çıkarmadan, gülünç olmadan.Bir inşaat şirketi 18 Mart ilanı veriyor. Başlık:Öyle olsun da, şirketin adı Bilmemne Yapı olunca işin rengi azıcık değişiyor.Hani utanmasalar, Atatürk'ededirtecekler.bile diyebilirler, en büyük asker, enbüyük devlet adamı, en büyük devrimcivb. gibi.Gerçi büyük önder günümüzde yaşasaydıde diyebilirdi hani...

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Bir başka şirket de, gene tam sayfa, "106 yıl geçti, Çanakkale geçilmedi" demiş.

Kardeşlik, Sarayburnu açıklarında demirleyen düşman zırhlıları Panama Kanalı'nı aşarak mı gelmişlerdi, Bering Boğazı'nı mı?

Hamaset yapacaksan yap da akıllı uslu olsun.

Reklam ajansının sana yaptığı sunumda ağzını aç da iki laf et, ne de olsa para senin paran.

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ZEYL



Dün gargaraya gelmiş, o anketin asıl önemli kalemini unuttuk.

Konsensus şirketinin araştırmasında, halka "Yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı" diye de sorulmuş.

Yüzde 45.4 var demiş.

Ama yüzde 54.6 da yok demiş!

Görüldüğü gibi, halk başkanlık sistemini kabul ediyor.

Şu "güçlendirilmiş" türküsünü çağıranlar yeniden bir düşünsünler.

Bu durumda bununla oy alınır mı? Önce onu düşünsünler.