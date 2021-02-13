Size uzaya gidecek Türk'ün göbeğini kesin, kulağına ezan okuyun, anasının babasının yerine geçin, isim koyun demediler." gibi teknik terimlere Türkçe karşılık bulun dediler alt tarafı.Ülkemizde "" hastalığı koronavirüs kadaryaygın olduğundan, ortalıkta olmayacakisimler uçuşuyor.Bir anda Ali Bey, Hasan Bey, Hüseyin Bey kapladı ortalığı.Bunların bir kısmı elbette sosyal medyada ""... Çocukların da buna hakları vardır. Bunlara gülünür ve... geçilir.Şaka değil de ciddiyse kötü tabii.Hele şu "" için uygun görülenlere bakınız:Ve de, sıkı durun: ""!Bunu yumurtlayan fırlamayı merak ettim. Her muhalif onun gibi olsa Cem Yılmaz'a gerek kalmayacak.

***

Bu terimlere ille karşılık bulmaya gerek var mıdır, o da ayrıca tartışılır.

Bulursunuz da ne kadar "tutar", o da tartışılır.

Niçin "futbol" diyorsunuz da "ayaktopu" demiyorsunuz?

Niçin "basketbol" diyorsunuz da "sepettopu" demiyorsunuz?

Yerlere göklere sığdıramadığınız Türk Dil Kurumu orada fosluyor mu?

Biz daha futbol terimlerine becerip de yüz yirmi yıldır karşılık bulamamış insanlarız...

Korner diyoruz (corner), avut diyoruz (out), penaltı diyoruz (penalty), taç diyoruz (touch), santra diyoruz (center)... Bek diyoruz (back), haf diyoruz (half), forvet diyoruz (forward)... Artık "stopper"a da bir şey demiyoruz, stoper oluyor kalıyor.

Eskiden "merkez müdafi, merkez muhacim" gibi Osmanlıca terimler geçerliydi, bunun kendi içinde bir tutarlılığı da vardı, onları da yokettik.

Bir tek "referee" yerine "hakem"i icat edebildik, ona da "haaakem" diyen var. Yok, berber çırağı değil, kulağımla duydum, teknik direktör böyle konuşuyor.

Hadi şu "teknik direktör"e bir karşılık bulalım da uzaycı sonra gelsin.

Siz ne diyorsunuz yahu, eskiden oyuna sonradan giren oyuncular "yedek kulübesinden" gelirlerdi, şimdilerde "bench"ten geliyorlar. Elinin körü.

Önce şunun bir "tedavisini gerçekleştirsek"...

***

PARTİSİSİNİN ADISISI



"Memleket dedik, demek ki M ile başlayacak."

M ile başlayan Muharrem