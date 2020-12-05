Şu bizim "" profesör arkadaş, Erdoğan'ın cami yaptırmasına çok kızıyordu...dedim, konuyu değiştirdi." dedim,gene konuyu değiştirdi.Sıkışınca hep öyle yapar.Bilgi Üniversitesi'nin bazı hocaları, kendileri "" oldukları için, herkesin de öyle davranmasını isterler.Ya da belki, Taksim'e cami yaptırmanın, gönüllerini bağladıkları Yunanistan'ı üzeceğini düşünürler.Ama bu sefer ne diyecekler, merak ederim.Çünkü Erdoğan, AKM'yi yenilemenin yanısıra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na da Ankara'da saray gibi bir konser salonu yaptırdı.İçinden dışından resimlerine baktım, Berlin Filarmoni'den hiç aşağı kalır yanı yok.Bir modern mimari eseri olarak da Sydney Operası'yla çekişir.15 hektara yayılmış 5 blok... 62 bin 500 metrekare... Bir büyük konser salonu, 2 bin dinleyici alıyor... Bir salon daha, 500 kişilik...Bir salon daha, 650 kişilik... Ayrıca sergi alanı, hediyelik eşya mağazası... 800 arabalık otopark...Bu bir ""... Ama külliye desen bozuluyorlar.10 bin kişilik bir de açık hava konser alanı!Almanlar bile yenisini yapmadılar da, Goebbels'in 1936'da yaptırdığı ve faşist şair, Hitler'in akıl hocası Dietrich Eckart'ın adını verdiği açık hava tiyatrosunu şimdi Waldbühne (Orman Sahnesi) adıyla kullanıyorlar...Bizim Kemalistler becerip de böyle bir salon yapamamışlardı CSO için.Klasik Batı müziğine tutkun, viyolonsel seven Milli Şef de (tek ortak yanımız!) eli değip yapamadı.Çok mu zordu bir çukur kazıp İstanbul'daki gibi çevirmek?Üstelik akustiği berbat, alakasız bir yamaçtadır İstanbul'daki...

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Ne diyecekler? Ağızlarını açamayacaklar.Çünkü böyle bir konser salonu, kafalarındaki Erdoğan imgesine uymuyor.Erdoğan hiç konser salonu yaptırır mıydı, yaptırsa yaptırsa "" salonu yaptırırdı canım!...Belki mimariyi "" bulurlar, ne gereği var? Otuzlu yılların kahverengi suratlı faşist mimarisi nemize yetmiyor?Belki müteahhide kusur bulurlar, gene kimler zengin ediliyor?Belki maliyetini tartışma konusu yaparlar, millet aç, aç...Ama çoğunlukla yaptıkları gibi hiç üstünde durmayacaklardır.Görmeyecekler, görmezden gelecekler.Ha, belki orada bir de Türk Sanat Müziği konseri düzenlenirse uyuzluk ederler, Osmanlı müziği çalınıyor!" ilahi niyetine dinleyip tapınmaya devam etsinler, Vardar Ovası, Yanık Ömer falan.Bari iki de tango dinleyin lan..." tangosunu dinleyin mesela, "" demektir, hani seçimlerde aldığınızdan.