Stanley Kubrick'in ünlü filmi "" Emek Sineması'nda gösterime girdiğinde bir de anket yapmışlardı. Sinemanın girişinde kocaman bir pano, seyirciye soruyorlar: Filmdeki kara taş sizce ne olabilir?Tanrı diyen budalalar da çıkmıştı.Sonunda, herhalde Kubrick'in de önerdiği şekilde, bunun "" olduğuna karar verildi. Eh, fantezi işte.Filmde kara taş gelip dünyaya konuyordu, maymunumsu insanlar bir kemiği "" öğreniyorlardı. Sonra o havaya fırlatılan kemik dünyanın çevresinde dönen bir uzay istasyonuna dönüşüyordu. Sinema tarihinin en kısa, en çarpıcı ve en ünlü "" bu...Şimdi o kara taş gerçekten gelmiş!Taş değil, metal.Üç-dört metre yüksekliğinde, tek parça, üçgen şeklinde bir ""... Üzerinde hiçbir yazı, işaret vb. yok.ABD'nin Utah eyaletinde görülmüş, resmi de çekilmiş.Fakat kısa sürede ortadan kaybolmuş.Ulusal Güvenlik Ajansı el koyup kaldırmış ve götürmüş olabilir mi? Hani Roswell kasabası yakınlarına, 51 numaralı bölgeye düşen uzaylı gibi?Yoksa uçup gitti mi, geldiği yere mi döndü?Galiba Romanya'ya gitmiş, çünkü aynı "" Romanya'da bir ören yerinde de görüldü.Internet psikopatları mı uyduruyor bunları?Hani şu "" diyen sapıklargibi?Kubrick'ten esinlenen Amerikan manyakları bizimle kafa buluyorlar diyelim, Romenler de mi buluyorlar?Bu, koronavirüs belasını insanlara unutturmak, dikkat dağıtmak için uydurulmuş bir "" olabilir mi? Yakında Ankara'da CHP genel merkezinin önüne konup Kılıçdaroğlu'yla temaslarda bulunmak isteyen bir "" de görecek miyiz? Şero'yla iyi anlaşırlar belki.Yoksa "" eski uygarlığından kalma bir araç mı?Hani Göbeklitepe gibilerden bir kalıntı...Kimsenin umurunda olmadı.Öbür türlü, yer yerinden oynamalıydı.Bundan daha büyük, daha önemli bir olay olabilir mi?Ama Şeyma'nın kaçıncı kocada olduğu bizim için daha önemli!Gözlerimiz ve gönüllerimiz o kadar karardı ki, Taksim Meydanı'na bir uçan daire inse de içinden bir uzaylı çıksa, "" diye taş atıp kovalarız.

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Benzer şekilde, bir de "" meselesi vardı...İnsan iskeletinden çok çok büyük, dört metre kadar boyunda iskeletler bulunuyordu, dünyanın çeşitli bölgelerinde. Ellerinde fırçayla bunları temizlemeye çalışan arkeologlar bunların yanında cüce kalıyorlardı.YouTube'da var, bakabilirsiniz.Yer yerinden oynamalıydı, kimse aldırmadı.Tövbe, bir Türk yazarı hariç. Bu fotoğrafları çok ciddiye aldı, bir kitabında yayınladı. Fakat kendisi ciddiye alınan bir adam olmadığı için bu da bir ses getirmedi.Bunlar "" ürünleri midir?(Eskiden, İngilizce dünya dili olarak Fransızca'yı sollayıp geçmeden önce "" denirdi.)Öyle mi?Peki o zaman Beykoz sırtlarında Yuşa Hazretleri türbesini ziyaret ediniz ve o mezarın boyunu bana açıklayınız.Günaha girmekten korkmasak da kazsak, bir dev iskeleti çıkar mı?Hani "" falan?Eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı... Öyle der Tevrat...