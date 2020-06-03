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ENGİN ARDIÇ
Namın yürüsün Muharrem

Namın yürüsün Muharrem

03.06.2020, Çarşamba
İnsanlar nelerle uğraşıyor... Bir yandan bir türlü patlamak bilmeyen erken seçim balonunu üfürme çabaları, öbür yandan incir çekirdeğini doldurmayan sözde olayların üstünde uçuşan sineklerden yağ çıkarma girişimleri...
Muharrem İnce bir televizyon programına katılmış. Çağırmışlar.
Ne söyleyecek? Tayyip Erdoğan'a çatacak, sonra da "Kemal gitsin ben geleyim" diyecek. Başka ne diyebilir ki?
Yoksa kuantum fiziği mi anlatacaktı?
Fakat bunun yayını kesilip Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına yer verilince sinirlenip stüdyoyu terketmiş.
Oysa bunun böyle olacağını yayına girmeden önce kendisine söylemişler, peki demiş.
"Eve misafir çağırıp komşuya gidilmez" diyor.
Sana terlik vermeyeceklerini, kahve yapmayacaklarını, lokum tutmayacaklarını bile bile de o misafirliğe gidilmez...
Neyin afrası tafrası bu? "Şov" yapıyor ama utanmadan "şov yapmadım" da diyor.
CHP amigosu gazeteciler bile "siyasette mubahtır, fazla büyütme Muharrem Bey" demek gereğini duydular...
İşin kötüsü, bu sefer arkasında Atatürk portresi ve Türk bayrağı da yoktu. Evinin bahçesinde konuşsaydı ağaçlara asacaktı.
Bu zırva birkaç gün boyunca tartışıldı.

***

Muharrem İnce şu anda CHP üyesi olmaktan başka hiçbir sıfatı bulunmayan bir adam.
CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı... Hepsi bu.
Sıradan bir taşra politikacısı. Eskiden fizik hocasıymış. Dandik şiirler de yazmış.
Adını unutturmamaya, bir şekilde "siyasi hayata tutunmaya" çalışıyor, koronavirüs hastasının hayata tutunmaya çalışması gibi.
Bir kör umut... Belki parti içi muhalefet onu kurultayda aday gösterir... Atatürkçü ya!..
Eh, o da bize yüzde 30 oyla nasıl cumhurbaşkanı olunacağını anlatır!
Parti içi programı var mı? Yok.
Parti dışı programı var mı? O da yok.
Sanki büyük bir adammış gibi partiyi elinde tutan siyasi çetenin bir faşist gazete aracılığıyla kendisine kurmuş olduğu namussuz kumpas var, artı puanı bu...
Muharrem Bey, bir sonra yaratacağın şovda amuda kalk, daha çarpıcı olsun.
İstersen soyunmayı da deneyebilirsin.

***



Aman aydınlatma Faik

"Gezi Parkı eylemleri bir aydınlanma hareketi ve demokrasi çığlığıdır."
Faik Öztrak, CHP sözcüsü

Parti içi itiraf

"Unutmayalım, virüs halen aramızda dolaşıyor."
Faik Öztrak, CHP sözcüsü

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