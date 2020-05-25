Sokağa çıkma yasağı değil.

Profesörler sıkıntı verdi.

Pencere reklamları sıkıntı verdi.

Bir de yatak reklamı, "bağışıklık sistemi yataktan başlarmış"...

Üç ay önceki görüntüleri Roma'da, Londra'da, Paris'te yeni çekilmiş gibi izlemek sıkıntı verdi.

Sonu gelmez tüplerin sonu gelmez kutulara yan yana batırılıp çıkarılması sıkıntı verdi.

"Evde yapacak iş bulamıyoruz" deyip de iki satır kitap okumayı bir türlü akıllarına getiremeyen mal ergenler sıkıntı verdi.

Bir türlü laf anlamayan, maske takmayan, çarşıda pazarda sürekli birbirine sürtünen varoşlar sıkıntı verdi. Ağzını kapatıp burnunu açan lumpenler sıkıntı verdi.

Meydanların ilk kez görülüyormuş gibi ikide bir kuşlara kalması sıkıntı verdi.

Sessizlik hakim, öyle ya... Biz de gürültülü sanmıştık.

"Sosyal medya" daha ilginç:

Metroda bir teyze... Teyzeye maske tak demişler, o da "maskeli balo maskesi" takmış, yüzünün üst tarafı kapalı ama ağız burun açıkta... O maskeyi arasan antikacıda bulunmaz, teyze nereden çıkarmış, çeyiz sandığından mı?

Oysa ne kadar eğlenceli başlamıştı...

Maske niyetine suratına kadın donu geçirenler...

Amcaya "ne dolanıyorsun parkta, evine git" diyorlardı, amca da cevap veriyordu: "Evde karı virüsten beter!"

***

Kafamda deli sorular

Aradan beş gün geçti ama konu her zaman güncel sayılır.

Bandırma vapurunda mürettebatla birlikte 79 kişi varmış, Murat Bardakçı yazmasaydı atlayacaktık, bunu yıllarca niçin sakladınız?

Maiyette 23 subay, 25 astsubay, erbaş ve er...

Refet Bele, Kazım Dirik, Hüsrev Gerede, Refik Saydam, hatta Ayıcı Arif hep oradalar...

Niçin Mustafa Kemal Paşa'yı "yalnızmış" gibi ve de "İstanbul'dan kaçarak gitmiş" gibi anlattınız?

Vapurda bir kadınla üç de çocuk var.

Yüzbaşı Mustafa Vasfi Efendi'nin refikası Aliye Hanım ve çocukları Nefise, Mithat ve Salih.

Vapur aynı zamanda, "gitmişken" Sinop mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'i de görev yerine götürüyor.

"Gazi vapur" daha sonra posta gemisi olarak Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Erdek arasında yük taşımış.

1924 yılında "emekliye ayrılmış" ve... Bozmacı İlhami adında bir armatör tarafından Haliç'te hurda olarak parçalanmış.

Vapur bu kadar önemliydi de Gazi Paşa yok edilmesine niçin izin verdi?

Çünkü "tapınma" modası sonradan çıktı.

Eh, o sıralar bir Zülfü yoktu ki "paşam ne yapıyorsun, o kutsaldır" deyip engel olsun...