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ENGİN ARDIÇ
Pazar günü fotoğraf

Pazar günü fotoğraf

17.05.2020, Pazar
Baktılar ki bu darbe muhabbeti başlarına iş açacak...
Çünkü "bir şekilde" kıvırtmasını kimse yemiyor...
Lafı "erken seçime" yıktılar.
"Biz bunu kastettik" deyip tüymeye çalışıyorlar.
Faşist gazetenin faşist yazarları da ikide bir bu erken seçim lafını kaşıyorlar...
Kimsenin erken seçime gittiği de yok gideceği de, ama "halk o kadar aç, açmış" ki erken seçim kaçınılmazmış.
Kazanırız diyorlar ama böyle bir umutları yok. Mezarlıkta ıslık çalıyorlar.
Ara sıra da ağızlarından kaçırıyorlar, ya iktidar gene kazanırsa...
Kafalarına göre anket yaptırıp iktidar partisini "yüzde 32'lere falan düşmüş" göstermeye çalışıyorlar. Yok böyle bir şey.

***

CHP erken seçim falan istemiyor.
Aslına bakarsanız "zamanında seçim" istediği bile şüphelidir.
CHP'yi yönetenlerin tek derdi o yüzde 20-25 aralığını koruyup Kılıçdaroğlu ve siyasi çetesini partinin başında tutmaktır. (İmamoğlu da kendi açısından "tutturamayacağını" anladı, öyle falsolar yaptı ki üç gram güvenilirliğini de kaybetti, bunun farkında, sinirleri de gitgide bozuluyor.)
Nasıl olsa meclis koltuğu da maaş da garanti.
Abdullah Gül'ü "çatı adayı" yapacaklar.
Bir "İslamcı'yı" aday göstermekten hiç utanmayacaklar.
Seçmeni de oyunu vermekten utanmayacak.
Ekmeleddin İhsanoğlu gibi.
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun başına ne geldiyse Abdullah Gül'ün başına da aynısı gelecek. (Acaba sonra hangi partiye girer?)
Faşist gazete elinden geldiğince pompalamaya çalışıyor ama Ahmet Davutoğlu'ndan da Ali Babacan'dan da iş çıkmayacağını gördüler. (Onlar da Abdüllatif Şener gibi CHP'ye katılsalar ne hoş olurdu...)
Velhasıl muhalefet cephesinde işler kesat...
Meral Hanım konu mankeni... Temel Reis kenar süsü...
Başka da adam ya da kadın yok.

***

Tövbe, "hocaefendi" var.
Hani gene Kemalist süsü verilmiş ve keklerin yutacağı bir darbe...
Belediye reisinin evine sığınıp çay içerek Tayyip Erdoğan'ın ölüm haberini bekleyecekleri bir darbe...
Bu çok ama çok zor artık.
Kalıyor "suikast"...
Bakın FETÖ bunu deneyebilir, CIA ve MOSSAD'ın "lojistik" desteğiyle.
"Bu sefer elimizden kurtulamazsınız" tepkisine de çok bozuluyorlar.

***

Kusura bakmayın, pek "pazar yazısına" benzemedi ama şu üç aydır hangi pazarımız pazara benzedi ki?
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