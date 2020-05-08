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ENGİN ARDIÇ
Yaramış

Yaramış

08.05.2020, Cuma
Altmış yıldır duyarız: Eğer 27 Mayıs darbesi olmasaydı 1961 seçimlerini zaten CHP kazanacaktı, dolayısıyla darbeye gerek yoktu...
"Darbelere karşı çıkar görünmek" için ortaya atılan bir kıtırdır bu.
Bendeniz de hep tersini söylerim: Darbe olmasaydı 1961 seçimlerini gene DP ve Adnan Menderes kazanacaktı!
Hatta Menderes, "doğal yollardan" vefat edene kadar, belki 80'li yıllara kadar Türkiye'nin başında kalacaktı.
Neden mi? Nasıl mı?
Türkiye'nin son on sekiz yılına bakınız, nedenini nasılını anlarsınız.
Bunu göremeyen, ülkemizdeki "bürokrat-halk kavgasını", bu sınıf mücadelesini hiç anlayamamış demektir.
(İsterseniz çok daha gerilere de gidebilirsiniz: 1913 darbesi yani Babıali Baskını kime yaramış, bakın bakalım. 1925 darbesi yani Takrir-i Sükun kanunu kime yaramış, 1930 darbesi yani Serbest Fırka'nın ezilmesi kime yaramış?)

***

Şimdi yeni bir terane tutturdular: CHP darbelerden en çok zarar gören partiymiş.
Darbeden sonra, 1961 yılında yapılan ilk seçimde kim başbakan oldu?
İsmet İnönü.
Yaramış maşallah.
Darbeyle allak bullak olan siyasi sistemde sular durulana kadar ancak dört yıllığına iktidar ortağı olabildi.
Bunlar utanmasalar, CHP'nin 1965 seçimlerinde de "mağdur" olduğunu söylerler.
Çünkü halk cahildir, ampul kafalıdır, CHP hep mağdur olmaktadır.

***

Peki 12 Mart darbesinde ne oldu?
Cunta, CHP'yi "solundaki tehditten" kurtardı, solu tırpanlayarak!
"Ortanın solu" politikasını İnönü bu korkuyla icat etmişti.
Bedelini de, cuntanın kurdurduğu sivil görünümlü hükümete başbakan ve bakan vererek ödedi.
Peki 12 Eylül darbesinde ne oldu?
CHP kapatıldı, hep bunu öne sürerler.
CHP kapatıldıysa bütün öteki partiler de kapatıldı, nasıl oluyor da bunlar "en çok" mağdur oluyorlar?
Peki CHP gerçekten kapatıldı mı?
Öyleyse cuntanın kurdurduğu MDP neydi?
Öyleyse cuntanın kurdurduğu HP neydi, hani Necdet Calp falan?
Halk bu "sahte solu" yutmadı tabii.
Öyleyse, SODEP, SHP falan neydi, CHP'nin "bir başka görünümle" devamı değil miydi?
Deniz Baykal fırsatını bulunca CHP'yi yeniden canlandırdı, çünkü SHP'nin itibarı yerlerde sürünüyordu...
CHP 1999 seçimlerinde meclis dışı kaldı. Al sana bir mağduriyet daha...
Peki seçimi kazanmaya yaklaşan DSP neydi, CHP'nin bir başka görünümle devamı değil miydi?
Peki 15 Temmuz girişimi başarılı olsaydı kim başbakan olacaktı?
Bir rivayete göre Kemal Kılıçdaroğlu!
Peki bazı CHP'liler SABAH gazetesine nasıl el koyacaklar?
Demokrasiyle değil herhalde!

***

CHP'yi darbeler mağdur etmiyor.
CHP'yi halk mağdur ediyor.
Ya da isterseniz mahkum ediyor.
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