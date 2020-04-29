Peki sosyalistler ne durumda?" deyip geçebilirsiniz de tabii...Hayır insan iyi kötü bir kımıltı bekliyor, "" gibilerden." canım..." demeye utanmışlardır. Öte yandan, "" diyecek de değiller.En iyisi, "" deyip susmak.Yok, Kübalı doktorlarla övünüyorlar.Bir de Tunceli'nin belediyesiyle.Ama Tunceli Belediyesi'ni Dersim Belediyesi bile yapamadılar, devlet bırakmadı.1 Mayıs geliyor... Gene dırlanacaklar, hain iktidar bayramımızı kutlamamıza engel oluyor...Tayyip Erdoğan o gün toplaşmanızı yasaklamakla sizi ölümden kurtardı, farkında değilsiniz.

***

Türk sosyalistleri bir türlü toparlanamadılar.Gerçi eskiden de dağınık durumdalardı ya...Hepsi yakın tarih boyunca "" oldu. Bu yüzdende halkla hiçbir bağ kuramadılar.Fakat sağ Kemalizm bu sol Kemalizm'i her fırsatta ezdi.Hiç akıllanmadılar.Her seferinde büyük umutlar bağladılar, ilk tokadı da hep onlar yediler.Bu aymazlık, 15 Temmuz FETÖ darbesinde bile "" diye sevinmelerine yol açmıştı... Yerine Kemalizm geliyor sanacak kadar kafasız davrandılar. Gene.Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türk solu uzunca bir süre kendine gelemedi. Birkaç yıl SSCB geri gelir diye bekledi.Sonra bir kısmı faşizme, bir kısmı Kürtçülük'e yattı. Gidecekleri yol kalmamıştı.(Meral Akşener'e "" döşenen komünist bile gördük ki insana küçük dilini yutturur.)Hep "" oldukları için de bu kaymaları çok kolay ve çabuk gerçekleştirdiler.Hiçbirinde "" düşüncesini geliştirecek çap yoktu.Bir tek Kemal Tahir bu yönde kafasını yordu, o da bir "" olduğu için gençliğinde kendisine geçirilmiş bazı çemberleri kırıp çıkamadı, geldi geldi "" saplandı kaldı.Halkımız azla yetinmekten bıkmıştı, tüketmek için çırpınıyordu oysa." önerisine tükürmezdi bile...Halkımızı insan yerine koyan, çok daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayan Tayyip Erdoğan da "", daha da götürecek.Bürokrat kalıntısı yarı-aydınlara değil de halka öncelik tanıyan yerli bir solun azıcık şansı olabilirdi...Öyle bir sol yoktur ve olamıyor.O zaman "" yapmak bile sağa kalıyor.Bir de "" avanaklar varki, mürekkep harcamaya değmez.