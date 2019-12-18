Bir yandan "ya iktidar, Davutoğlu'nun ve Babacan'ın partileri daha örgütlenemeden baskın seçime giderse" diye korkuyorlar...Öbür yandan, en gariban partiden bile medet umar duruma düştüler.Sözünü ettiğim, muhalif basın.DSP kurultay yapmış.Haber diye verdiler.Belki üç-beş emekli etkilenir...Hani üç-beş oydur, akmasa da damlar...Bu kurultayın bir de sloganı varmış:Rakip parti olarak gördükleri CHP'de ahlak ve asalet yok mu yani?Asalet... Ne bu yahu, aristokrat partisi mi?

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Ecevit misyonu sürecekmiş...Partinin başkanı Önder Aksakal öyle diyor.Neymiş bu Ecevit misyonu?Solculuk diyeyerinesavunmak mı?Her geldiğinde ekonomiyi batırmak mı yoksa?Hayır, kent.Ama bu saatten sonra Köykent zırvasını savunmak da kolay iş değil.O zaman ne yapacaksın? Yeni yeni kentler yumurtlayacaksın, Köykent'i araya sokuşturacaksın.Böylecehem kurucusunuhatırlatmış olacak, hemde bir şeyler söylemiş gibigörünecek...Sayın Önder Aksakal, iktidara geldikleri takdirde (DSP, seçim sonuçlarını gösteren tabloların "diğer" bölümünde geçiyor) uygulayacakları "Cumhuriyetkent projesini" açıklamış.Bu Cumhuriyetkent (ne demekse?), "sevgiyi, insanı, demokrasiyi, bilimi, kültürümüzü ve doğayı önceleyen" bir projeymiş. Bir taşla altı kuş.Öyle bir tek kentte işi bitirmiyorlar, on ayrı kent kuruluyor.Bakalım nelermiş bu kentler:- Sevgikent...- Halkkent...- Bilimkent...- Doğalkent...- Kültürkent...- Hukukkent...- Üretkent...- Güneşkent...- Köykent...- Teknokent.Böylece memur gazetesinde ismi geçince Önder Bey de mutlu oldu.Ay bunların bir de "parti içi iktidar mücadelesi" bile var, Sayın Ercan Akarpınar kurultayda genel başkanlığa adaylığını koymuş ama Muharrem İnce gibi, kazanamamış.

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Kılıçdaroğlu'nun da bir projesi vardı, Orta Anadolu'da yoktan bir montaj sanayii kenti kuracaktı, yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimiz Çin'den mal getirtip orada paketleyip paketleyip Azerbaycan'a satacaktı...Bir de Çanakkale'ye adalet tanrıçası heykeli dikeceklerdi, onun için iktidara gelmeye bile gerek yok.Bakalım İmamoğlu ne diker?"Tüy" olabilir mi?