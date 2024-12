Kimlikleri sebebiyle ya da kendilerini devşirenlerin arzusu üzerine, her fırsatta yerli ve milli olmadıklarını gösterenler, Suriye'deki gelişmeler sonrası temkini tamamen bir kenara bıraktı. Ya sabırsızlıktan ya da gelişmelerden sonra fonlarının kesilmesi ihtimalinden korktukları için...



Baas rejiminin tarihe karışması ve yeni yönetimin ülkenin birliğini sağlama konusundaki kararlılığı, bu güruhun başlıca sıkıntı kaynaklarından. Suriye'deki büyük çoğunluğun 61 senedir adeta kan kusuyor olması umurlarında bile değildi ve Nusayri azınlığa dayalı Baas rejiminin devamını çok arzu ediyorlardı çünkü.



Suriye'de 1963'ten beri devam eden Esad zulmünü büyük ihtimalle hepimizden daha iyi bildikleri halde bilmezden gelen Esad aşıklarının bir başka ortak yönü de ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı ve TSK'nın yerinde girişimleri ile engellenen teröristan konusundaki tutumları.



Türkiye açısından açık bir tehdit olduğunu bile bile PKK'nın Suriye'de oluşturmaya çalıştığı koridora sıcak bakan ve bunun her fırsatta dile getirmekten çekinmeyenler, 27 Kasım'da başlayan baş döndürücü gelişmeler sonrası içine düştükleri şaşkınlıktan sıyrılıp, yine söylemlerine sarıldılar.



İdlip'ten yola çıkan Muhalif grupların Halep, Hama, Humus'tan Şam'a uzanan yolculuklarına paralel olarak, Suriye Milli Ordusu'nun PYD/YPG'yi İdlip kırsalı ve Münbiç'ten kovmasıyla konforları bozulanlar, yeni yönetimin 'Suriyeli olmayanlara Suriye'de yer yok' sözünün ne manaya geldiğini iyi biliyorlar. Türkiye'nin güneyimizdeki güvenlik şeridinin tamamlanması için gereken adımları atacağının da farkındalar, tabii.



Komşumuz Suriye'yi, ABD ve İsrail'in menfaatleri için bölüp parçalamaya çalışan terör örgütüne yönelik sempatilerini gizlemeyenlerin, Suriye'nin birliğini temine çalışanları eleştiriyormuş gibi yaparak, TSK'ya laf dokundurma çabaları, fütursuzluğun zirvesi.



İhanet olduğu çok açık olan tavırlarını bir de haklı göstermeye çalışan bu güruhun, evrensel bazı kavramlar ardına sığınma çabası, işin dikkat çekici yanı. Oysa güya ifade hakkı diyerek söylediklerini, kendilerini kiralayan ülkelerde akla getirmenin bile sıkıntılı olduğunu herkesten iyi biliyorlar.



Son gelişmeler, her nerelerinden bağlı iseler ülkemiz ve bölgemiz üzerinde hesapları olan mihrakların borazanlığını yapanlara hadlerinin bildirilmesi için acilen daha ciddi adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.



Gazeteci geçinen ve: 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş' diyerek TSK'ya hakaret edenler ve benzerlerinin, PKK seviciliği yaptıklarının çocuklar bile farkında.



Bizim için çok iyi, onlar için çok kötü haber ise, hemen her gün iyi yönde gelişmeler yaşayan Suriye'nin inşallah kısa sürede kendi ayakları üzerinde doğrulacağı gerçeği…