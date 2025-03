İFTAR hazırlığı için İhsan'a yardım eden Selim, Melih Bey'in geldiğini görünce:



- Bundan sonrasını senin elemanlar yürütsün bence.



Melih ağabey geldiğine göre sohbete başlayabiliriz...



Selamlaşma ve hal hatır sorma faslından sonra ilk soru Mehmet'ten geldi:

- Sonunda beklenen oldu ve İBB Başkanı ile ilgili geniş bir operasyon başlatıldı.



Neler söyleyeceğinizi merakla bekliyoruz...



- Dediğiniz gibi, beklenen oldu ve İBB Başkanı İmamoğlu, PKK/KCK terör örgütüne yardım, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla gözaltına alındı.



Tabii konu onunla sınırlı değil.



Kendisiyle bağlantılı yüz civarında isim söz konusu ve bunlardan bazılarının da firar ettikleri biliniyor...



İhsan:



- Olup bitenlerdeki zamanlamanın diploma meselesi ile bir bağlantısı var mı acaba?..



- Operasyon için, hukuksuz yatay geçiş sebebiyle İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin beklendiği söylenebilir. İptal kararı operasyondan sonra açıklansaydı, birilerinin eline koz verilmiş olabilirdi çünkü...

Mustafa:



- Diplomanın iptali ile ilgili bundan sonraki süreçte neler olabilir? CHP'nin güya aday belirlemek üzere yapacağı ön seçimi iptal etmeyişi, kafa karıştırıcı...



- Onların da kafaları karışık. İmamoğlu'nun dayatması sebebiyle tek adaylı bir ön seçim kararı almaları komedi gibiydi.

Şimdi oylayacakları ismin Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı da ortadan kalkmış durumda zaten...

Remzi:



- Diploma iptali ile ilgili yapabileceği şeyler var mı?..



- Diploma iptali ile alakalı mahkemeye başvurabilir tabii. Ancak bunun işine yarayacağı söylenemez. İmamoğlu ve beraberindekiler ne düşünürse düşünsün milletimiz de yüz binlerce gencinin haklarını gasp ederek hak etmediği bir okula baba parasıyla kaydolan kişiye pek hoş bakmaz...

Mehmet:



- Başlatılan soruşturmayı bir özetlesen, iyi olur..



- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'la beraber aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı var.



Bunlardan firar ettikleri anlaşılan bazıları hariç çoğu gözaltında. Soruşturmanın ana eksenini Medya A.Ş üzerinden yapılan ihaleler yanında PKK ile



CHP arasındaki Kent uzlaşısı oluşturuyor...

Mustafa:



- Çekirge misali, İmamoğlu da bir sıçradı, iki sıçradı ama sonunda yakayı ele verdi demek. Diğerlerini takiben dün ve bugün onun da ifadesi alınmaya başladı, bildiğim kadarıyla...



- Evet, dün yolsuzluk ve benzeri hususlarda ifadesi alınan İmamoğlu'nun bugün de terörle bağlantılı konularda ifadesi alındı.



İfade tutanaklarına bakılırsa, İmamoğlu'nun daha çok susmayı tercih ettiği söylenebilir. Soruların çoğuna cevap vermemiş çünkü. Büyük ihtimalle bugünkü sorguda da aynı şekilde davranmıştır...

Selim:



- Susmakla neyi ümit ediyor olabilir ki?..



- Bilmem. Bu durumda yapılabilecek fazla bir şey olmadığını bildiği için böyle davranıyor olabilir. Bütün gelişmeleri kendisine yönelik birtakım siyasi hesaplar olduğu parantezine almaya çalışıyor belli ki. Ancak, gerek terör bağlantısı ve gerekse yolsuzluklarla ilgili suçlamalar son derece açık ve net...



İhsan:



- İstanbul gibi birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi olan bir şehirde 2019'dan beri ciddi herhangi bir hizmet yapılmadığı ortada. Senelerdir hizmet yapılmadığına göre, bu paraların nereye gittiğini öğrenmek gerek. Az buz değil, yüz milyarlarca lira söz konusu ve devletimizin bunun hesabını sormaması da düşünülemez...

Melih Bey:



- Haklısın. Sadece bu yılki bütçesi İSKİ ve İETT ile birlikte 560 milyarı bulan İBB'nin kaynaklarının 2019'dan beri nerelere harcandığı, ciddi bir soru işareti. Deprem hazırlıkları için bütçeden ayrılan oran sadece yüzde 0,89.



Temelden başlattığı bir tane bile metro projesi yokken daha önce projesi yapılanlardan bazılarını da iptal eden İmamoğlu döneminde İstanbul trafiği de yoğunlukta dünya rekorları kırıyor, mesela...



Mustafa:





CHP'YI İMAMOĞLU'NDAN KURTARMAK...

- Durup durup kent lokantası ve kreşlerden bahsediyordu. Bunlar dışında yaptığı bir şey yok demek ki?.



- Açtığı kent lokantasının toplam sayısı 17 ve bunların günlük ucuz yemek hizmeti verdikleri insan sayısı da toplamda dört bin. Birkaç bin kişiye ucuza yemek hizmeti vermekle övünen İmamoğlu'nun, İBB'nin on binlerce insana ücretsiz yemek dağıttığı aşevlerini kapatarak kent lokantalarını açtığını unutmamak lazım.



Her mahallesine kreş yapacağını vadettiği İstanbul'da yapabildiği kreş sayısı da 100 civarında. İşin ilginç tarafı, hizmet diye yere göğe sığdıramadığı kreşler de ücretli... Selim:



- Bu da İstanbullulara hizmet etmekte kullanılması gereken İBB bütçesindeki paraların bunca yıldır nerelere harcandığı sorusunu akla getiriyor, haklı olarak...



- Görevde bulunduğu sürede mal varlığında tuhaf artışlar da söz konusu.



Emirgan'da mal beyanına bile koymadığı iç villa hariç, 2020'den beri babasıyla birlikte ortak oldukları İmamoğlu İnşaat 117 adet taşınmaza sahip olmuş, mesela. İhsan:



- Güya ön seçim için yaptığı gezilerde sıklıkla mal, mülk ve tapulara el konulabileceğinden bahsediyordu. Demek ki başına geleceklerin farkındaydı?..



- Farkındaydı tabii. Zaten CHP'nin cumhurbaşkanı adayı unvanına bir an evvel kavuşabilmek için kıvranması da bundandı.

Böylelikle yargıya karşı korunaklı olacağını düşünüyordu... Selim:





- Yolsuzluklarla alakalı sorulara cevap vermediği gibi terör bağlantılı sorulara da cevap vermemiştir muhtemelen. Şimdi ne olacak peki?..



- Cevap verip vermemesi çok önemli değil. Yargı soruşturmada elde ettiği delillerle hareket eder. Bu arada son günlerde CHP ile ilgili konuların tamamında bilgi ve belgelerin içeriden geldiğini unutmamak gerek. İmamoğlu meselesinde de durum aşağı yukarı aynı. Gizli tanık olan 4 ve açıktan tanıklık yapan 8 kişi söz konusu. İmamoğlu'nun tutuklanma ihtimalinin çok yüksek olduğu söylenebilir yani... Mustafa:



- Bu durumda yerine kayyım mı gelir?..



- Eğer yolsuzluklarla ilgili tutuklanırsa, yerine belediye meclisinde birisi getirilir. Ancak terörle bağlantılı olarak tutuklanırsa, kanun gereği yerine kayyım atanır...



Remzi:



- Özgür Özel, İmamoğlu operasyonu sebebiyle insanları sokağa çağırıp asayiş bozucu olayları tetikliyor. Kanaatiniz nedir?..



- Özgür Özel'in insanları sokağa çağırması, son derece yanlış. Bunun kimseye faydası da yok. Ancak, kendisini genel başkanlığa taşıyan İmamoğlu için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünden aklına insanları sokağa çağırmak geliyor ve bunu yapıyor...



İhsan:



- CHP'yi apar topar denecek bir şekilde olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklamasının sebebi ne peki?..



- Bu, dikkat çekici bir karar. Son CHP kurultayı ile ilgili bazı şaibeler ve yürütülen bir mahkeme var. Özel, CHP'ye kayyım atanma riski sebebiyle olağanüstü kurultay yapacaklarını söylüyor. Bana öyle geliyor ki, Özgür Özel eğer kıvırabilirse, olağanüstü kurultay yaparak CHP'yi İmamoğlu vesayetinden kurtarmayı amaçlıyor.



Bulunduğu makama İmamoğlu sayesinde geldiği için, şöyle ağız tadıyla bir genel başkanlık yapamadı çünkü... Mehmet:



- CHP'yi İmamoğlu'ndan kurtarmak, dikkat çekici bir fikir. Böyle bir şey olabilir mi peki?..



- Bilmiyorum, Ama İmamoğlu'nun başına gelebilecekleri en iyi bileceklerden birisi Özür Özel. Sezgin Tanrıkulu'nun söylediklerine bakılırsa, İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu riskleri hafifletmek için ön seçim ve benzeri konular üzerinde beraber hazırlıklar yapmışlar.



Ancak diploma iptal oldu, terör ve yolsuzlukla bağlantılı soruşturmalar da olunca, bu hesaplar boşa çıktı. Özgür Özel'in fırsatı değerlendirip, olağanüstü bir kurultayla İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmak istemesi, normal. Hem bahanesi de var zaten... İhsan:



- Evet, iftar olmak üzere.

Bugünlük da kifayeti müzakere diyelim.



Cenab-ı Hakk, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı niyetlerle yola çıkarların yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Bireysel menfaat için koşturan ve dış mihraklara hizmet edenlere de fırsat vermesin...

- Amin...