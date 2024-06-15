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EKREM KIZILTAŞ
Kim kime muhtaç?..

Kim kime muhtaç?..

15.06.2024, Cumartesi

Türkiye ve AB münasebetleri ile ilgili olarak Birlik temsilcileri burunlarından kıl aldırmaz tavırlarını sürdürüyor ama bu arada en azından içimizden bazılarının gönlünü alabilecek cümleler kurmayı da ihmal etmiyorlar.

Brüksel'de Türk bayraklı tişörtü ile bir grup gazetecimizle görüşen AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bunlardan birisi. 'Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü birlikte daha güçlüyüz' derken ağzından sanki bal damlayan Stano, hemen ardından 'ancak AB'nin yaklaşımının prensip ve değerler çerçevesinde olduğu ve bunlar olmazsa ilerlenemeyeceğini' vurgulayıp sanki bir anda, 'bir araya gelemeyiz' moduna geçiveriyor.

Aslında, öncelikli kimin kime ihtiyacı olduğunun, tartışmalı bir husus olduğunun altını kuvvetlice çizmek gerek. Aynı şekilde, Avrupa Birliği'nin bizi alacakmış gibi yaptığı ve bu arada bizim de sanki girecekmiş gibi yaptığımız şeklindeki eski değerlendirmenin halen geçerli olduğunun da.

Stano Brüksel'deki AB Komisyonu'nda Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecileri Türk bayraklı tişörtü ile karşılayan Stano, Türkçe selamlayarak Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stano, AB'nin Türkiye'nin öneminin farkında olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü birlikte daha güçlüyüz." diyen Stano, ancak AB'nin yaklaşımının prensip ve değerler çerçevesinde olduğunu ve bunlar olmazsa ilerlenemeyeceğini söyledi.

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