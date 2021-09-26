Kendi aralarında hırlaşsalar da Türkiye ve bölgemiz söz konusu olduğunda birçok 'büyük' devletin benzer reflekslere sahip oldukları malum. Onlar bazı evrensel kriterleri bahane olarak kullansa da, sebebin çıkar kaygıları olduğunu zikretmeye gerek yok.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'nin küresel problemlere müdahil olmaya başladığının göstergesi.

Bizzat kaleme aldığı, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla 'Dünya 5'ten Büyüktür' sözünü ete kemiğe büründüren Cumhurbaşkanımız Erdoğan iklim değişikliği, açlık tehlikesi ve benzeri küresel konularda dikkat çekici çıkışlarda bulundu.

Küresel problemlere sebep olanların sorumluluğu hep başkalarına fatura etmelerine artık dur denilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin sessiz ülkelerin de sesi olduğunu bir kez daha vurguladı.

Şimdilik Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak 4 dilde yayınlanarak gerekli yerlere ulaştırılan ve 'Birleşmiş Milletler Reformu için Bir Model Önerisi' içeren kitap, kendi çıkarlarına uygun bir şekilde kullandıkları BM'yi işlemez hale getirenler için bir korku kaynağı.

BM ve Güvenlik Konseyi'nin adil olmayan yapısının ıslah edilmesi ile ilgili girişimlerin eksiklerine işaret ederek oluşturulan reform teklifi, bundan sonraki çalışmalar açısından ciddi bir işaret fişeği.

Kendisine ve bölgesine yönelik müdahalelere uluslararası hukuktan doğan haklılığı ve bileğinin gücü ile mani olan Türkiye'nin, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi dışındaki ülkelerin talebi olan BM reformunun en ciddi takipçisi olacağını deklare etmesi, önemli bir gelişme.

Beş'ten büyük olduklarını bilen ülkelerin gizli ya da açık desteğine sahip bu çıkış sebebiyle konforları bozulanların ellerinden geleni artlarına koymayacakları, malum.

Meselenin bizi ilgilendiren tarafı, 'Dünya Beşten Büyüktür' çıkışının rahatsız ettiği dış mihrakların içerdeki uzantıları.

'5'in dünyadan büyük olduğunu' düşünen ve buna paralel olarak bu beş ülkenin parmağında oynattığı bir dünya isteyen içimizden bazıları da, 'dünyanın 5'ten büyük olduğu' tezini bastırma derdinde.

'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iş başından uzaklaştırma' hayali kuran 'benzemezler ittifakı'nın hikayesi biraz da bu.

Nasıl bir Türkiye istedikleri konusunda tek bir kelime bile edemeyen Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarının, etliye ve sütlüye karışmayan ve sırtına vurulup elinden lokması alınabilen bir Türkiye hayal ettikleri, açık.

Tercihler ortada: Hakkı olanı gerekirse bileğinin gücünü de kullanarak alan bir Türkiye istiyorsak, nerede duracağımız belli… Teslimiyete rıza gösterebilecek olanların duracağı yer de…