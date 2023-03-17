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BURHANETTİN DURAN
Anket savaşları ve sessiz kritik seçmen

Anket savaşları ve sessiz kritik seçmen

17.03.2023, Cuma
Seçimlere elli yedi gün kala anket savaşları hızlandı.
Muhalefet çevrelerinin şirketleri birbiri ardına Kılıçdaroğlu'nun açık ara farkla cumhurbaşkanlığını kazanacağını iddia eden anketler yayımlıyor.
Muhaliflerin etkin olduğu sosyal medya mecralarındaki anketler ise tamamen yankı odası durumunda. Telefonla yapılan anketlerin sağlıklı olmadığı konuşulurken sosyal medya anketlerinin ciddiye alınması mümkün değil.
Ancak muhalefetin bu tür anketleri "sinerji yakaladık" kampanyası ile kendi seçmenini konsolide etmek için kullanması dikkatten kaçmıyor.
Bu kampanyanın İyi Parti oylarındaki düşüşü ve Memleket Partisi'ne kaymayı örtmesi söz konusu değil.

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Millet İttifakı'ndaki yüksek duygusal tempoya kıyasla Cumhur İttifakı daha temkinli bir hava içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar deprem bölgesindeki geçici barınma ve kalıcı konutların yapılması ile meşgul.
Bu hafta sonundan itibaren bir yandan milletvekili listeleri üzerinde çalışılırken diğer yandan seçim kampanyasına dair hareketlenmeler başlayacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen iki gün önce AK Parti'nin yaptırdığı anketlerden yola çıkarak Erdoğan'ın oyunun yüzde 53'ün üzerinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın Cumhur İttifakı cenahında Erdoğan'ın kazanacağına dair kanaati göst
Seçmendeki "yaparsa O yapar" duygusu, son kez aday olan Erdoğan'ın yeniden kazanacağını değerlendiriyor.

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CHP medyasının Kılıçdaroğlu'nun algısını köpürtmesi, Muharrem İnce'nin aday olmaktan vazgeçirilme çabası ve HDP ile müzakere, muhalefetin ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini alma gayreti ile ilgili.erdiği ve pekiştirdiği söylenebilir.
Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeleri benzer bir çabanın ürünü. İnce ve diğer isimlerin aday olması durumunda seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali belirir.
Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta belli olması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ilk defa gerçekleşebilecek bir ihtimal. Meclis aritmetiğinin belli olduğu durumda seçmen ikinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu tercih eder sorusuna geçmişe bakarak yorum yapamayız.
Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı, Meclis'te çoğunluk oluşturursa seçmen hangi adayı, ne saikle seçer? Bu pratiği eğer seçimler ikinci tura kalırsa ilk defa göreceğiz
Her iki ittifak da adayını ilk turda seçtirmek için elinden geleni yapacak. İki ana ittifak dışı kalan partilerle yapılan görüşmelerin ana gayesi de bu zaten.

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İttifakların bu rekabetinde anket şirketlerinin Millet İttifakı tarafından propaganda amaçlı olarak abartılı şekilde kullanılmasının seçmende ciddi bir sorun üretme ihtimali var. Sesleri çok çıkan Kılıçdaroğlu taraftarları seçimi aldıkları yönünde bir algıya güçlü şekilde savrulursa 14 Mayıs gecesi bir travmaya uğrayabilirler.
AK Parti ve Erdoğan'a destek veren seçmenin sessiz hali Kılıçdaroğlu destekçilerini aldatmasın. Kararsız diye nitelenen ve anketlere cevap vermeyen seçmenin sandık başında ağırlıklı Erdoğan'a oy verdiğini daha önceki seçimlerde gördük.
2018 seçimlerine aylar kala CHP'yi ve adayını yüksek gösteren anket şirketleri şimdi de aynı şeyi yapıyorlar.
Bu halleri AK Parti'nin değil, CHP seçmeninin psikolojisini zorluyor.
Tekrar edeyim, bu seçimler iki ittifak için de zorlu bir rekabet demek.
Yaklaşık iki ay var, seçmeni seferber edebilen kazanır.
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