Washington-Ankara hattında soğutulan operasyon gerilimi yeniden ısınıyor.ABD tarafı Suriye'nin kuzeydoğusunda Güvenli Bölge kurulmasıyla ilgili 7 Ağustos tarihli mutabakatın hayata geçirilmesini oyalama eğiliminde. Yani, sahada Başkan Trump'ın 20 millik sözünü önemsemeyen, meseleyi Münbiç'e çevirmeye çalışan CENTCOM komutanlarının yaklaşımı hakim. Türkiye'nin uyarılarına rağmen YPG'ye gelen silahların ardı arkası kesilmiyor.veyacümleleri hiçbir şekildeyeterli görülmüyor.algısı hergeçen gün pekişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,Meclis açılışındaaçıklamasıylamesajını verdi. Bu mesajın Zeytin DalıHarekatı öncesinde söyledikleriyle benzerliğiise aşikar. Ne yazık ki, Amerikan ve Türksavunma bakanlarının yaptıkları telefon görüşmeside gerilimi dindirmiş görünmüyor.

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tartışmalarına boğulan Washington'un anlaması gereken şey, Ankara'nın sabrının kalmadığı. Ve tek taraflı müdahale için son hazırlıklarını tamamlayarak düğmeye basmayı ciddi ciddi müzakere ettiği. Dar ya da geniş kapsamlı operasyon seçenekleri masada. Washington'dan nitelikli bir yeni adım gelmezse operasyon çok yakın.Operasyonun tam tarihi ise Erdoğan'ın zihninde.ABD tarafı şunu iyice anlamalı: Türk kamuoyu Fırat'ın doğusuna müdahale için çok yönlü olarak hazır. Ve artık mesele PKK'nın kolu YPG'yi tasfiye etmenin ötesine geçti, mültecilerin kaderi konusuna da bağlandı.

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Bildiğimiz gibi, Suriyeli mülteciler konusunda tek çözüm önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda da seslendirdiği 1 ila 2 milyon mülteciyi mutabakatı yapılan bölgeye yerleştirme fikri Türk kamuoyu tarafından benimsendi.Böylece, sınırımızdaki PKK-YPG terör tehdidiyle mücadele hususu ülkemizdeki Suriyelilerin kendi topraklarına gönderilmesi isteği birleştirilmiş oldu. Yani kurulacak Güvenli Bölge, iki sorunun aynı anda çözümünü hedefliyor. Bu örtüşme hem Fırat'ın doğusuna askeri operasyonu meşrulaştırıyor. Hem de muhalefetin mülteci sorununda popülizm yapmasını engelliyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nunsöylemi, realiteden kopuk, çözüm önermeyenbir şikayetten fazlası değil. Erdoğan'ıngüçlü argümanı karşısında bu söylem gidereketkisini daha da kaybedecek.

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Bu sebeple, YPG'den bahsetmeden Suriye Konferansı bildirisi yayımlayabilen CHP ve Kılıçdaroğlu, giderek daha fazla kamuoyu baskısına uğrayabilir.Seçimler bitse de CHP, HDP ile ittifakı yüzünden hâlâ eleştiriliyor. Bu şartlarda YPG'ye karşı yapılan ve mültecileri yerleştirmeyi hedefleyen bir operasyona karşı çıkmaya cesaret edemez. Bu arada, İYİ Parti'nindiyerek CHP'yi bir nevi uyardığı bir dönemde MHP lideri Bahçeli, eli yükseltti. İstirahat köşesinden hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu'nagösterdi. Bu yaklaşımın HDP ile ilişkileri sebebiyle CHP'nin siyasi meşruiyetine yapılan sert bir eleştiri olduğu açık. Siyasi polemikleri ve kulisleri de hayli renklendireceği kesin.Önümüzdeki dönemde partiler arası siyasetin hararetinin yüksek seyredeceğini söylüyordum, ama itiraf etmeliyim ki bu denli hız kazanmasını beklemiyordum.