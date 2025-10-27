Amerikalı bir eski subay instagramda gırtlağını yırtarak bağırıyordu. "Siyonist katiller bittiniz artık siz. Artık kaleniz ve köleniz olarak gördüğünüz ABD'de büyük çoğunluk sizden nefret ediyor ve burayı nasıl sömürdüğünüzü görüyor. Sonununuz yaklaşıyor" diye. Şimdi size bir başka Amerikan subayından daha bahsedeceğim.

Adamı küresel sermayenin ve Siyonizm'in kalesi Wikipedia şöyle tarif ediyor; "Politik stratejist, emekli subay, eski yatırım bankacısı. Neo-Nazi ideolojiye sahiptir. Trump'ın ilk başkanlığının ilk yedi ayında Beyaz Saray'ın baş stratejisti olarak görev yapmıştır."

Trump'ın seçim kampanyasını da yürüten bir adam, neden ABD'yi Siyonizm adına esir alan ve köleye dönüştüren küreselciler tarafından, Hitler yanlısı olmakla itham ediliyor? Hatta Yahudi düşmanı bile ilan edildi.

Kongre baskınının mimarlarından biri olarak suçlandı. Komisyona hesap verdi, defalarca tutuklandı. Trump affedince serbest kaldı. Şimdi soru şu; Siyonistlerin ve küreselcilerin Yahudi düşmanı olmakla suçladığı adam neden Beyazsaray'a baş stratejist olarak girer? Çünkü ABD'de derin bir savaş varsa tabii ki de girer.

Adam Siyonist küreselci esaretinden kurtulmak isteyen ulusalcı Amerikan derin devletinin bir numaralı saha tetikçilerinden biriydi. Onu dünyanın en zengin Yahudi şirketlerinden Goldman Sachs'a bile sızdırıp üst düzey görev almasını sağlayarak yetiştirdiler. Hatta banka bile kurdurdular. Yetmedi AB faşist partiler birliğini kurması için Avrupa'ya bile gönderdiler.

Görevini başarıyla ifa etti. İki hafta önce onu yazmıştım. Önemsediğimi ve ilgiyle takip ettiğimi belirtmiştim. "ABD'nin refahından önce başka bir ulusun refahını gözeten 'İsrail öncelikli' hainler için oyun bitti" diyordu 14 gün önce. Bunun anlamı "ABD'de İsrail için çalışan sadece Siyonizme hizmet için koskoca Amerika'yı sırtına semer vurulmuş eşeğe döndüren çok hain var.

Artık bu hainlerin sonu geldi" demekti. Adam Beyaz sarayda Başkanın danışmanlığını yapmış, derin devletin en güçlü silahı Steve Bennon'du. Siyonist yayın kuruluşu onu "Aşırı sağcı Breitbart News gazetesinde yönetim kurulu üyesi oldu.

Gazetesi 'ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanı ve anti-semitik içerikleri aşırı sağcılara aşılayan' bir gazete olarak ün saldı. Bannon gazeteyi şiddetli ve düşman bir düzen karşıtı ve özellikle kalıcı siyasi sınıf karşıtı olarak izah ediyor" diye tanıttı.

Derin devletin saha tetikçisi Amerika'da düşman bir düzen olduğunu belirtiyor ve bu düzene karşı patronlarının isteği üzerine savaş açıyor, hatta Beyazsaray'a giriyordu. O halde ciddiye alınmalıydı. Çünkü ABD'deki derin savaşın Siyonizm düşmanı cephesindeki liderlerdendi. Trump dün "Gazze şeridinde Barış planından her şey iyi gidiyor.

Türkiye de sürece dahil" derken Steve Bennon bunu daha ileriye taşıdı. Bakın neler diyor son açıklamasında ABD derin devletinin bir numaralı adamı; "Osmanlı geri döndü. Erdoğan, Gazze'de güvenlik gücünün başında olacak. Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik. Türkiye sahada güvenlikten sorumlu olacak. Katar çekleri yazacak. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan asker gönderecek.

Eğer bugün yeni bir Orta Doğu düzeninden söz ediyorsak bu düzenin lideri Erdoğan'dır. Büyük İsrail projesi Netanyahu'nun yüzünde patladı. Şimdi bölge Erdoğan'ın hamlelerine göre şekilleniyor. Erdoğan artık sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki güvenliğin de garantörü. Osmanlı emin adımlarla ilerlerdi. Erdoğan da aynı sabırla ilerliyor.

Yüzyıl önce İngilizler Osmanlı'yı Kudüs'ten, Şam'dan, Filistin'den çıkardı. Şimdi tablo tersine döndü. Türkler uzun süre sahneden silinmişti ama şimdi yeniden başroldeler" Tam 10 yılı aşkın bir süredir bölgenin bize kalacağını, Ortadoğu'nun Ankara'ya bağlanacağını söylüyoruz bu sütunlarda. Şimdi binlerce km öteden Beyazsaray'da baş stratejist olarak çalışmış derin bir adam da aynı şeyleri söylüyor.

Bunlar tesadüf değil. Amerika'nın emrindeki PKK bile lağvoluyor artık. Çünkü Türkiye ABD'nin ulusalcı kanadı için hayati önem taşıyor. Bize muhtaçlar. Yıllardır dış politikada mekik gibi dokunan diplomasi sayesinde Türkiye artık büyük bir GÜÇ haline geldi.

Geçmişte darbelerle kontrol ediyorlardı bizi. Artık kontrol tamamen bizde ve yeryüzünde sahip olduğumuz NÜFUZ hiçbir ülkede yok. Bize yanaşmak ve işbirliği yapmak zorundalar. O yüzden hep söylüyoruz; İçimizdeki ittihatçı kafa batı aşığı eziklere rağmen görün bakın daha neler olacak...