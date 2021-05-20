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BİRKAÇ ay önce bir mailden bahsetmiştim. HDP'ye terör örgütünden gönderilen talimatı anlatıyordu o mail. Suriye'de PKK'nın kolu olan PYD'nin Avrupa medya sorumluluğundan gönderilmişti. HDP'lilere "Sokaklara çıkın" çağrısı yapıyordu. Demirtaş bu emre hemen uydu. Talimata uyup insanları sokağa döktüler. 37 vatandaşımız öldürüldü. Evet bir değil, iki değil...

On değil, 20 değil... 30 değil, tam 37 vatandaşımız bu çağrıya uyanlarca katledildi. O maille ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gazetelerden okursunuz içeriğini.

Gazete almayanlar Google'dan ulaşılabilir.

Mahkemede iddianameye giren mail HDP'nin MYK üyesine gönderilmiş.

PKK'nın yan kolu PYD Suriye'den emrediyor. Şak diye uygulayıp, pat diye 37 cinayet. Çoğu da Kürt vatandaşımız öldürülenler. Sokak ve katliam emrini veren PYD, patronu PKK gibi Suriye'de Amerikalı generaller tarafından yönetiliyor.

Yani baktığımızda perde arkasında Amerikalılar var. Bunu anlamak için uzman olmaya da gerek yok. Amerikalı generaller tarafından yönetilen PYD'nin sokağa döküp 37 kişiyi öldürttüğü HDP'ye seçim kazanılması halinde iki bakanlık verilebileceğini açıklıyor bir CHP'li de ekranlarda. Adam da eski asker iyi mi? Binlerce vatandaşımızı öldüren, askerlerimizi katleden PKK-PYD'nin tescilli siyasi kolu ve emir eri HDP'ye Millet ittifakı kazandığında iki Bakanlığın verileceğini bir asker CHP'liye yaptırıyorlar. Asker CHP'li "Neden olmasın" diyor. Kıyamet alameti gibi. Peki bu bir tesadüf mü?

Tabii ki hayır. Bir okyanus ötesi proje.

Çünkü CHP'nin HDP'leşmesinden tutun, HDPli bakanlara kadar tümünü en çok isteyen Amerika. Hatta Pentagon'da "Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı HDP'ye verilse ne güzel olur" diye hayaller kuran generaller yoksa ben de Bekir Hazar değilim.

Zaten HDP'li bakanlar konusundaki ilk CHP'li açıklamasından sonra önde gelen diğer CHPliler de "Evet evet neden olmasın" diye hemen atladılar projeye. Bunun ne anlama geldiğini en iyi Muharrem İnce bilir. CHP'deyken "Bizim partide Amerikancılar var" diyordu. Dili olsa da konuşsa keşke. O Amerikancılar kim? Atatürk'ün partisinde nasıl Amerikancı olunuyor? Biz söylesek "CHP'de Amerikancılar var" diye tefe koyarlar. Ama Muharrem Bey CHP içindeyken söylediği için önemli. Bir televizyon programcısı Muharrem Bey'i alsa da yayında soruverse. Kim Bu CHP'li Amerikancılar diye. Benim en çok merak ettiğim Türkçü, Milliyetçi, Mukaddesatçı Meral hanım ile yardımcısı Koray Aydın Bey. Meral hanım ilk seçimde Başkanlık hayalleri görüyor. Koray Bey'i de haliyle Başkan yardımcısı diye içinden geçiriyor.

CHP'yi anlarım. Amerikan CIA'nın kölesi ve uşağı FETÖ'nün kasediyle Genel Başkan değiştirdiler. Amerika'nın "HDP'li Bakan" projesine ilk kıvılcımı çakıp kamuoyunu hazırlamaya çalışmaları gayet doğal. Asıl Meral hanım ve Koray Bey ne yapacak? Diyelim ki Millet İttifakı'na başkan adaylığını kabul ettirdi.

Ortada bir HDP'li Bakan pazarlığı var.

Mecburen bunu kabul etmek zorunda eğer aday olacaksa. İşte o zaman seçim kazanırlarsa Bakanlar kurulunda ne olacak? Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin iki Bakanıyla masada kahkahalarla atarak "Canım cicim" diyerek mi konuşacak? PKK askerlerimizi şehit etse kaç saat kafa patlatacaklar hükümette? "Nasıl açıklasak" diye.

Çünkü sert bir açıklamaya iki HDP'li Bakan itiraz edecek sonuçta. "Yumuşat len yoksa hükümeti bozarız haa" diyecek. Sorular sorular... Bozulmasın aralar... Suriye'deki Amerikalı generallerin komutasındaki terör örgütü PYD'nin Avrupa medya sorumluluğundan o HDP'li iki bakana talimat gelse ne olacak? Geliyor ayrıca... Bu belgelendi artık. O talimatı Bakanlar kuruluna taşısalar Milliyetçi, mukaddesatçı, Türkçü Meral hanım ve Koray Bey ne yapacak? Ali Babacan o hükümette olursa CHP gibi okey der.

Saadet Partisi de "Eyvallah" çeker gibime geliyor. Meral hanım ve Koray Bey "İYİ" mi diyecekler? Meral hanım Başkan olmasa bile HDPli Bakanları iktidara taşıyacak, bu devleti yönettirecek ittifaka destek verdiği için tıpkı CHP'nin altı okundaki milliyetçiliği toprağa gömdüğü gibi bir moda mı girecek? Meral Hanım, Koray Aydın Bey ve HDP'li iki bakan yan yana... Ne ilginç bir Amerikanvari fotoğraf değil mi? Bunlar İçişleri, Dışişleri hatta Milli Savunma Bakanlığını bile HDP'ye vermeyi düşünürlerse, bu saatten sonra vallahi şaşırmam.

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