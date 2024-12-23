AHMET ÇAKAR

Bu G.Saray’ı kim durduracak?

F.Bahçe ile fark artık 8 puan ve ikili averaj G.Saray'da. Üstelik Kayseri'deki maça bakıyoruz; G.Saray, çok kötü oynadığı ilk yarıyı bile önde kapatabiliyor. İkinci yarı biraz kımıldıyor, fark korkunç açılıveriyor. Bu G.Saray'ı kim durduracak, hakikaten büyük merak konusu. G.Saray, maça uydurma bir penaltıyla 1-0 önde başladı. Kayseri hemen ardından kafayla beraberliği buldu. Kornerde rakip takımın oyuncusu geriden gelip bu kadar rahat kafa vurmamalı. İlk yarının kalan bölümünde Kayseri her geldiğinde kısmi pozisyon yarattı, G.Saray pas hatalarıyla çok zorlanırken tüm ikili mücadeleleri kaybederken Barış Alper'le öne geçiverdi. Ama bu golün baş mimarı Mertens. Sara, Osimhen'e bıraktı, Osimhen Mertens'e, onun şutunda da dönen topu Barış Alper tamamlayıverdi. İkinci yarı Kayseri bir şeyler yapar mı diye düşünürken sahneye Yunus çıktı. 70 metre top sürüp, tıpkı Trabzon maçındaki gibi muhteşem vurdu ve karşılaşma bu golle bitiverdi. G.Saray, verdiği bol pozisyon, yediği hatalı gol ve yol geçen hanı gibi işleyen sol kanadına rağmen öyle müthiş bir hücum üstünlüğü var ki kötü oynarken de maç kazanmayı biliyor. Maçın hakemi Mehmet Türkmen... Maçın başında öyle bir penaltı verdi ki uzaktan yakından ilgisi yok. Kendine hiç yakıştıramadım. Mesafe kısa, Kayserili oyuncu elini çekmeye çalışıyor, eli doğal konumda ama uydurulan bir penaltı. Hemen ardından Mertens'e net sarı kartlık iki pozisyon var ama Kayserili oyuncular kart görmedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın