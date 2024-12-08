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AHMET ÇAKAR
Hakemin yönetimini beğendim

Hakemin yönetimini beğendim

08.12.2024, Pazar
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, ikinci derbisini de kaybetti. Bu böyle gitmez. Hem 3 puan kaybettiler hem oyunu kaybettiler hem de futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar. Kimse Mourinho'ya Kayseri'yi yensin, Adana Demirspor'u yensin diye milyonları vermedi. Kolay değil, sezonun ilk yarısında iki derbiyi kaybediyorsan 'Şampiyonluğun en güçlü adayıyım' diyemezsin. Kadro yanlış, oyuncu değişiklikleri yanlış, çok şey yanlış. Niye Mert ile oyuna başlad ı hâlâ anlamış değilim. Dzeko'yu niye oyundan aldı, onu da anlamış değilim. Golleri kaçıran Dzeko… İlk yarıda top kaleye girerken çizgi üzerinden Emirhan çıkarttı. İkinci yarıda da mükemmel dönüp topu önüne aldı, kötü vurdu ama olsun. Dzeko yorgun değil, sakat değil, takım bir haftadır maç oynamamış, sen öyle bir golcüyü oyundan çıkartıyorsun. Beşiktaş problemliydi. En az Fenerbahçe kadar futbol oynadılar, hatta daha iyi mücadele ettiler. İlk yarıda Rafa'nın kaçırdığı mutlak bir gol var. Kolay olan kaçtı, zor olanı İmmobile yaptı. Sanırım topa ayağıyla temas etti. Etmediyse Chamberlain, temas ettiğiyle Immobile, bir yan topta Beşiktaş'a altın gibi 3 puanı getiren oyuncular oldular.
Fenerbahçe'ye uyarımız; böyle maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın. Mourinho da kenarda deniz yollarından emekli bir memur gibi maçı seyretti, katkısı sıfır. Zaten sezon başından beri katkısı sıfır. Kim ne derse hakem Mehmet Türkmen'i beğendim. Bir-iki hata yaptı, kabul ediyorum ama bu tür maçlar korkunç zordur. Böylesine ufak tefek hatalar kadı kızında da bulunur.
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