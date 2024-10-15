AHMET ÇAKAR

Yediğimiz goller bize yakışmadı

İzlanda'yı deplasmanda tarihimizde ilk defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün iyi oynadık diyebiliriz, bazı oyuncularımız çok etkiliydi. Mağlubiyetten maçı çevirdik ama tabii söylememiz gereken en olumsuz şey, yediğimiz goller. Ağlarımızda gördüğümüz iki golde de ciddi hatalar var. İlk golde Abdülkerim kaçırdı, golü yedik. Hemen ardından Merih ıskaladı, az kalsın golü yiyecektik. İlk yarıda iyi kapanan İzlanda defansına karşı fazla pozisyon üretemedik. Oysa ki Kenan Yıldız, önemli işler yaptı. Arda tek başına oyunun yönünü çevirmeye çalıştı ama beraberliği bulamadık. İkinci yarı İrfan Can sahne aldı. Muhteşem vurdu, çok defa attığı gollerden biriyle beraberliği yakaladık, ardından da maça tüm ağırlığımızı koyduk. Önce bir penaltı kazandık, Hakan iki ayağıyla da topa temas ettiği için penaltıyı atamamış olduk. Ardından bir penaltı daha yakaladık, bu sefer Hakan düzgün vurdu, öne geçtik.

Tuhaf olan şu; öndeyiz, mağlubiyetten galibiyete gelmişiz, bitimle 10-15 dakika var. İşte burada maçın en kötü anını yaşadık. Amatör takımların yemeyeceği bir gol yedik. Merih topu çıkarmak isterken, arkadan Uğurcan hatalı çıkış yaptı, İzlandalı da kafayı vurdu, golü yaptı. Dedik ki bir çuval incir berbat oldu. Ama bu sefer de Kerem sahneye çıktı. İzlandal ı oyuncu ve kalecinin yaptığı hatayı affetmedi. Kaleciye bastı, top Arda'nın önüne düştü, o da golü attı. Çok iyi gidiyoruz, iyi oyuncularımız var ama kötü goller yiyoruz. Polonyalı hakem, neredeyse tüm kararları VAR yardımıyla verdi ama doğruydu.

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