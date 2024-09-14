AHMET ÇAKAR

karizması ve dünya çapındakazandığı kupalarla müthiş bir fenomenve oyunu kurallarına göre oynamasınıiyi biliyor.Sarı kart görmediklerindendem vurmasından tutun da OkanBuruk'un hakemlerle arkadaşlığınakadar her türlü psikolojik savaş unsurlarınıkullanmayı beceriyor ama pek tabiiki bunu ona birileri söyledi.Yalnız bu işler dakkadukkadır. Devran döndüğünde veyaGalatasaray iç huzursuzluğu toparladığındada Mourinho'nun hedefekonulması kaçınılmazdır.medya sadece Türk futbolunuetkilemiyor, siyasetimizden tutun dayargımıza kadar her türlü kurumu isteristemez baskı altına alabiliyor. Bir andadoğal veya suni olarak organize olupbüyük bir baskı unsuru oluşturabiliyorlar.Bundan en çok etkilenen takımGalatasaray ve onun yöneticileri. Birkaçyıldır bakıyoruz, Galatasaray'ı neredeysesosyal medya ve taraftar grupları yönlendiriyor.Baskıdan oluşan panik transferlerigeliyor, yine baskıdan kaynaklananbazı oyuncu ve yöneticiler antipatik halegetiriliyor. Şu anda sosyal medya belkide Türkiye'deki devletin kurumlarındansonraki en büyük güç. Cenk Ergüntanımadığım biri ama olumlu bir kanaatimyok.Hepbelirttiğim gibi özellikle G.Saray'ı DursunÖzbek ve yöneticiler değil taraftargrubu ve sosyal medya yönetiyor.çok şanslı bir hoca. Gallerdeplasmanında çok kötü oynadık, ağırfarkla kaybedebilirdik ama puanla döndük.İzlanda maçı ise tam tersi, hem iyioynadık hem de güzel bir skorla kazandık.Ama Montella'nın kredisi,asla bir başka hoca kadar yüksekdeğil. Bunun sebebi kesinlikle başarıveya başarısızlık değil, basın gücünün veparalı gazetecilerinin olmaması.belki de üzülerekAbdullah Avcı ile yollarınıayırdı. Trabzonsporgibi bir takımın lige ve Avrupa'yabaşlangıcı bu kadarkötü olmamalıydı.15 gün ara vardı,takım hazırlandı ve Beşiktaş karşısınaçıkacaklar. Beşiktaş ise sezonaen iyi başlayan takımlardan biri.Transferler tuttu. Kadro derinliğidiğer takımlara göre zayıf olsada aldıkları sonuçlar başarılı.GüneşliTrabzonspor, taraftarıylabarışmak ve maçı kazanmakiçin müthiş motive olacak.Beşiktaş da çıkışını sürdürmekisteyecektir.maça Ali Şansalan'ınatanması çok doğal.Günahlarıyla sevaplarıylayıllardır buülkede önemlimaçlar yönetiyor.Çokbeğendiğimisöyleyemem, oyuncularla gereksizyüzgöz oluyor, fazla konuşuyorama nihayetinde bu maçı da birTürk hakem yönetecek, Ali Şansalan'ında atanması anormal değilçok basit, 'lafla uslanmayanın hakkı kötektir'diye bir atasözü vardır. İdareciler için takımlarının geleceğininhiçbir önemi yok. Sadece günü kurtarmayaçalışıyorlar. Hemen hemen tüm takımlarımız içindurum böyle. Çünkü aksi halde bir daha seçilemezler.Eğer TFF, mevcutkuralları harfiyen, esnetmeden, kimseningözünün yaşına bakmadan uygularsa buçılgınlık çok azalır. Aksi halde karadelik büyüdükçe büyür.