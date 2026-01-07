07 Ocak 2026, Çarşamba
AHMET ÇAKAR

F.Bahçe eskisinden daha güçlü

F.Bahçe eskisinden daha güçlü

07.01.2026, Çarşamba
Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Kesinlikle hak ettiler... Ligimizin flaş takımı Samsunspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden, zaman zaman iyi, zaman zaman çok iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldılar. İlk tebriğimiz Musaba'ya; sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi. Kolay değil, birkaç idmana çıkıp, ilk 11'de başlayıp, iki golün de asistini yapmak. Fenerbahçe, karşılaşmaya adeta golle başladı. Musaba sağdan getirdi, Kerem vurdu, Fenerbahçe öne geçti. Bu dakikadan sonra özellikle takım savunmasında kaybedilen topu çabuk kapmada Samsunspor sahadan silindi. Asensio, görünen o ki bu sene Fenerbahçe'nin en yaratıcı ve önemli oyuncusu olacak.
İkinci yarı maç biraz dengelendi ama pozisyon açısından Samsunspor yine çok gerideydi. Maçın sonlarına doğru da yine Musaba'nın akıl dolu asistiyle Duran maçı bitirdi. Asıl sınav cumartesi gecesi. Şu anda ligimizin tartışmasız en iyi iki takımı final maçı oynayacaklar. Gerçek sınav, takımların birbirini test etme maçı. Pozitif yönden söylüyorum Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil. Ama maalesef Kerem de gol atmasına rağmen hâlâ istediğimiz Kerem değil.
Maçın hakemi Ali Şansalan tıpkı G.Saray-Trabzon maçının hakemi Cihan Aydın gibi çok iyi yönetti. VAR yardımı olmaksızın, Samsunsporlu Makoumbou'ya gösterdiği kırmızı kartta haklıydı.
