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AHMET ÇAKAR
İptal doğru, Kerem atılmalıydı

İptal doğru, Kerem atılmalıydı

17.08.2024, Cumartesi
Her iki yarının başlangıçları hariç, oyunu kontrol eden taraf G.Saray'dı. İlk 15 dakika Konya, yaptığı baskı ile G.Saray'ı çıkarmadı, ardından G.Saray inisiyatifi eline alıp önce Mertens'in akıl dolu vuruşu ile golü kaçırdı ama ardından özellikle İcardi'nin müthiş zekası ile gelen bir gol buldu. Barış Alper, İcardi'nin mükemmel koşusunu iyi bir pasla değerlendirdi, o da çok kapalı açıdan topu paralel yollayıp Kerem'e 'al da at' dedi. Fakat bu golden sonra G.Saray acemice bir gol yedi.




Önce Kerem, müdahale edip uzaklaştıracağı topu rakibine bıraktı, Konyasporlu da çok iyi kesti ve beraberlik golü geldi . İkinci yarıya G.Saray kötü başladı. İşler kötüye gideceği dakikada Barış Alper'in alıştığımız gollerinden biri geldi. Şut desen tam değil, kuvvetli vuruş desen o da değil ama rakibin bacağının arasından geçen ve köşeye giden bir gol. Bu golle G.Saray rahatladı. Art arda pozisyonlar buldu, fark açılabilirdi. Bu arada İcardi de gol attı ama VAR hakeminin haklı müdahalesi ile Torreira'nın gol öncesi faulü tespit edildi. Hakemi hiç beğenmedim. Bir maçta bu kadar kart hatası yapılmaz. İcardi, Barış Alper ve hele hele Abdülkerim mutlak sarı kart görmeliydi. İkinci yarıda da Kerem Demirbay'ın hareketi mutlak kırmızı. Cepheden direkt rakibin diz kapağına vuruyor! Tartışmasız kırmızı.
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