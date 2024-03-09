ABD seçimleri ve Ukrayna ile Gazze'nin durumu

Çoğu çocuk ve kadın 30 binden fazla Filistinli öldürüldü.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor.

Gazze konusunda Biden yönetiminin izlediği İsrail yanlısı politika sonrası Demokratları seçim korkusu sarmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ne havadan üçüncü yardımı ulaştıran ABD şimdide denizden yeni bir hat açmak için çalışıyor.

Bu hattın açılmasındaki amaç Gazze'ye yardım olsada seçim yatırımı olduğu herkes tarafından biliniyor.

Zira Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, mevcut demokrat Başkan Joe Biden izlediği politika nedeni ile hayli sıkıntıda.

Bunun örneği ise Michigan'daki ön seçimlerde ortaya çıktı.

Demokrat Parti seçmenlerinin hatırı sayılır kısmı Joe Biden'ın Gazze politikasına tepki olarak ön seçimlerde boş oy kullandılar.

Durumun farkında olan Biden seçmenin gönlünü kazanmak için bazı adımlar atmaya çalışıyor.

Yukarıda da saydığımız Gazze kıyısına yeni liman ve havadan yardımların dışında Ramazan ayı öncesinde ateşkes için Tel Aviv üzerindeki baskıyı arttırdı.

Kararsız oylar nedeni ile makas değiştirmeye çalışan Bıdan'i bu hamleleri kurtarır mı bilinmez. Çünkü Gazzelilerin akan kanında parmağı var ve üzerini bu göstermelik hareketlerle örtemez.

Aslında Biden'a parti tabanında önemli bir muhalefet var.

81 yaşındaki Biden'ın yeniden aday olmasını istemeyenlerin oranı, özellikle genç seçmende, yüzde 50'yi buluyor. Bu durumda Biden'ın için büyük bir tehlike.

Joe Biden'ın rakibi Donald Trump ise engelleri bir bir aşıyor.

Trump "Süper Salı" olarak bilinen ve 16 eyalette aynı anda ön seçimlerin gerçekleştiği kritik sınavdan kesin bir zaferle çıktı. Üstelik aleyhine açılmış başta vergi yolsuzluğu ve gizli evrakların ifşasına kadar çok sayıda dava yer almasına rağmen.

Ancak ABD'deki bu siyasal çıkmaz maalesef sadece Amerikalıları etkilemiyor. Başta Gazze ve Ukrayna olmak üzere pek çok bölgesel mesele ABD seçimlerinin sonucuna odaklanmış durumda.

Zira Gazze konusunda Trump ise henüz net pozisyon almış değil. Hatta Demokrat seçmenlerin İsrail'i Gazze'deki katliamına verdiği tepkinin yarısını ile Cumhuriyetçiler göstermedi.

Bu da Trump'ın başkan seçilmesi durumunda, şimdilerde Filistin için ABD yönetiminin etkisiz ve yararsız çabalarının bile olmayacağının işareti aslında.

Bu durum Ukrayna içinde aynı sorunu teşkil ediyor. Trump, yaptığı bir konuşmada, NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu. Aslında bu sadece Ukrayna değil Trump'ın seçilmesi durumunda Avrupa'da ortaya çıkacak olası güvenlik krizini de tetikleyecektir. 80 yıla yakındır savunmasını NATO'ya bağlayan Avrupa için ABD'nin desteğinin azalması bir felaket olabilir.

Bence Avrupa Kasım seçimlerinden önce bağımsız bir savunma politikası geliştirmek zorunda.

Tabi bunu başarmak için öncülük edecek bir Avrupalı liderin olmadığı çok açık. Görünen o ki Kasım 2024'e uzanan süreçte hem Ukrayna hem de Ortadoğu meseleleri, tarafların değişen şartlara göre pozisyon alma arayışlarına sahne olacak. Bu süreçte, ABD'nin dış politikadaki tutumu, bölgedeki gelişmeleri şekillendirmede kritik bir rol oynayacak ve bu da Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu önemli ölçüde etkileyebilecek.

Ancak, bölgesel aktörlerin de kendi çıkarlarını gözeterek hareket edeceği de unutulmamalıdır.