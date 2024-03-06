'Primakov Doktrini' 1996 yılında Rusya Dışişleri Bakanı ve ardından Başbakanı olan Yevgeny Primakov tarafından ortaya atıldı.

Esas olarak Rusya'nın dış politika hedeflerini tanımlayan bir kavram.

Bu doktrin, Rusya'nın dış politikasını, özellikle de Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki dönemdeki uluslararası ilişkilerdeki rolünü şekillendiren bir strateji haline geldi.

Putin liderliğindeki Rusya bu doktrini genişletti. NATO'nun genişlemesi ve ABD'nin küresel liderliği gibi Batı'nın politikalarına karşı bir tepki olarak şekillendi.

Batı'ya karşı daha bağımsız bir dış politika izleyen Rusya bu süreçte İran ve Suriye'nin aracılığı ile Akdeniz'e indi.

Yevgeny Primakov'un adını da aldığı bu doktrin 18 yıl sonra Rusya'nın Kırımı işgali ile filen uygulandı. 2022 yılı Şubat ayında ise Ukrayna'ya saldırı ile genişletildi.

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük askeri eylem olarak nitelendirilen savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve şehirlerin enkaza dönmesine neden oldu.

Bu savaşın uluslararası etkisi büyük oldu. Avrupa'da güvenlik yeniden öne çıktı ve küresel ekonomide tehlikeli dalgalanmalara neden oldu. Ukrayna'ya verilen ABD ve AB desteği azaldı. Amerika, aylardır verdiği askeri yardım sözünü tutmazken, Avrupa Birliği de Ukrayna'ya yeterli destekte bulunmuyor.

Aylardır 50 milyar euroluk yardım paketi, Macaristan'ın tek başına yaptığı dirençle Ukrayna'ya ulaştırılamıyor.

Bu durum Antalya Diplomasi Formunda da kendini gösterdi. Slovak ve Macaristan Dışişleri Bakanları, mevkidaşları Lavrov ile görüşmeleri Avrupa'yı karıştırdı.

Son dönemde, Batı'da yaşanan karışıklık Rusya'ya daha fazla moral veriyor gibi görünüyor.

Peki Ukrayna kendi göbek bağını kendisi kesecek mi? Ülkesini savunup hedefindeki 1991 topraklarına geri dönebilecek mi? Çok zor bir ihtimal olarak gözükse de son dönemde kendi silahlarını üretme eylemine girdiği gözleniyor.

Hava harekatları ile ve de özellikle SİHA saldırıları ile Rusya'nın enerji kaynaklarının hedef alacağı öngörülüyor. Dahası Ukrayna insan gücü nedeni ile uzaktan savaş taktiği ile ilerlemeyi planlıyor.