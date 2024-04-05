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Bodrum'da uyuşturucuya 4 tutuklama!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Bodrum’da uyuşturucuya 4 tutuklama!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli tür ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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