Bursa’nın dijital kent arşivi halka açıldı

Bursa'da 8500 yıllık arkeolik dönemden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi hafızasını geleceğe aktaracak önemli bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivi halka açıldı. Müzeler Şube Müdürlüğü, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kültür Şube Müdürlüğü, Orkestra Şube Müdürlüğü ile Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü arşivlerinden meydana gelen Dijital Bursa Kent Arşivi'ne şimdiye kadar 23 bin veri girişi sağlandı. Bursa müzelerinin koleksiyon ve arşivinden yaklaşık 10 bin, orkestra arşivinden 7 bin 500, kütüphane ve Bursa Araştırmaları Merkezi arşivinden de yaklaşık 5 bin 500 veriye an itibariyle ulaşmak mümkün olacak. İkinci aşamasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1880 ila 1927 yıllarına ait meclis karar defterleri, gelen-giden evrakları, arzuhâl kayıtları, üst makamlara giden yazışmalar ve maaş müfredat defterlerinin dokümanları transkript edilip, dijitalleştirilerek vatandaşlara sunulacak. Aynı zamanda 1927'den günümüze kadar olan bütün meclis kararlarına erişim de mümkün olacak. Üçüncü aşamada da Bursa'ya ait 1455-1923 yıllarına ait şer'iye sicilleri transkript edilip arşive dâhil edilecek. Endüstriyel materyaller, fotoğraflar, grafikler, dijital veriler, haritalar, rehberler, efemeralar, yerel gazeteler, aile tarihçeleri, akademik çalışmalar, tapu kayıtları gibi önemli belgeler, ses kayıtları ve videolar ile müzelerde sergilenen ve korunan her türlü obje, eşya ve eser arşivde yer alacak.