Bursa’nın dijital kent arşivi halka açıldı

EŞSİZ BİR HAZİNE

Köklü bir geçmişe sahip Bursa'nın tarihini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan Dijital Kent Arşivi'nin tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'in katılımıyla yapıldı. Bursa'nın sadece Türkiye için değil dünya mirası için de vazgeçilmez bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, "Bursa gibi, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehirleri anlamak, tanımlamak, açıklamak ve gelişimini doğru yorumlamak için şehrin oluşum sürecindeki değişkenleri, tarihî, ekonomik ve sosyal dinamikleri doğru bilmek gerekir. Her şehir için kendine özgü olan bu değerleri korumak ve aktarmak şehir sakinlerinin görevidir. Çünkü bir şehirde yaşamak, aynı zamanda o şehre aidiyet hissiyle bağlı olmayı gerektirir. Bizler bu dünyadan ayrıldığımızda bizden sonra gelecek kuşaklara bu kaynaklarımızı ne kadar eksiksiz şekilde aktarırsak, onlar da kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aynı özveri ile kaynakları geliştirerek miras bırakabileceklerdir. Artık Bursa'mız dijital dünyaya açık hâle geldi. Akademisyenler, araştırmacılar ve ilgililer için eşsiz bir hazine sunuyoruz. Bu sayede; nice çalışmanın, araştırmanın, tezin, kitabın, projenin oluşumunda bizim de katkımız olacak. Bu açıdan da ayrıca mutlu ve gururluyuz. Dijital Kent Arşivimize kentarsivi.bursa.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Projeye emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Dijital Bursa Kent Arşivinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.