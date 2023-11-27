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Cacharel Sonbahar & Kış '23 – '24 Koleksiyonu "Miras ve Yenilik Arasında"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Cacharel Sonbahar & Kış ’23 – ’24 Koleksiyonu Miras ve Yenilik Arasında

Cacharel Sonbahar & Kış ’23-’24 koleksiyonu, ‘miras ve yenilik arasında’ mottosuyla hazırladığı yeni kreasyonunda kendi DNA’sında bulunan kodları odak noktasına alıyor. Zengin koleksiyon yapısı içerisinde yer alan tüm parçaları anlatan renk paleti, kumaş dokuları ve benzersiz detaylarıyla yeni sezon, köklerinde taşıdığı Fransız ruhunun yansımasıyla hayat buluyor.

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