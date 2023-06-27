Şehit kızı hasretini satırlara döktü! O sözler Türkiye’yi ağlattı: Her zaman kalbimizdesin

Minik Elif'in, "Sevgili babam, bu yıl 4. sınıfım. Sınavlarım iyi. Annem çok iyi. Seni ikimiz de çok özledik ama sadece biz değil tüm aile seni çok özledi. Babaannemler çok iyi. Seni annemin ailesi de çok özledi ve anneannemler de iyi. Senin istediğin gibi artık kendimi matematik konusunda geliştiriyorum. Elbette annem bana yardım ediyor. Seni çok özledim. Her fotoğrafımıza baktığımda seni düşünüyorum. Sen her zaman kalbimizdesin babacığım" şeklindeki sözleri duygulandırdı.