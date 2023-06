Şehit kızı hasretini satırlara döktü! O sözler Türkiye’yi ağlattı: Her zaman kalbimizdesin

"KIZIM, BABASIYLA GURUR DUYUYOR"

Duygularını paylaşan şehit eşi Özgül Acar, "Her yıl olduğu gibi kızım Elif ile birlikte eşimin kabrine gittik. Birlikte dua ettik. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor. Elif büyüdükçe her şeyi daha çok anlamaya başladı." dedi.