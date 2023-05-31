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Konya’da yol kenarında vahşet! Naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Konya’da yol kenarında vahşet! Naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Konya'nın Kulu ilçesinde  meydana geldi. Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirillirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşte kan donduran olayın detayları...

Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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