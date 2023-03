Zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi? Oyun ve dizilere konu olan "Kordiseps militaris" İstanbul'da bulundu! Zarar ve faydaları neler?

Zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. The Last Of Us gibi oyun ve dizilere de konu olan zombi mantarının sanılanın aksine zarardan ziyade faydaları var. Çin tıbbında yüz yıllardır kullanılan "Kordiseps militaris" İstanbul'da görüldü. Peki zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi? Faydaları neler?

The Last Of Us dizisi ile izleyici kitlesi arasında merak konusu olan zombi mantarı, literatürdeki adıyla kordiseps militaris, filmin de etkisiyle dünya genelinde çeşitli efsanelerin konuşulmasına neden oldu.

Uzun araştırmalar sonucu İstanbul Samandıra Ormanı'nda kordiseps militaris mantarına rastlayan doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç ile tıbbi mantarlar konusunda akademik araştırmalar yapan mikolog Selime Semra Erol, tıbbi yönü bulunan zombi mantarına dair bilinmeyenleri anlattı.