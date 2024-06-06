Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı dolayısıyla maaş ödeme takviminde değişiklikler yapılmıştı. Peki bu yıl da aynı durum söz konusu olacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?