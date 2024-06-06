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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

2024 Haziran ayının gelmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşı alanlar arasında Kurban Bayramı'na yönelik bir beklenti oluştu. Memur maaşı alanlar, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yılın uygulaması göz önüne alındığında, maaşların erken yatma ihtimali üzerinde yoğun bir araştırma süreci başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:21
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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı dolayısıyla maaş ödeme takviminde değişiklikler yapılmıştı. Peki bu yıl da aynı durum söz konusu olacak mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Memur Maaşları Bayram Öncesi Yatacak Mı?

Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ancak bu yıl, arefe günü 15 Haziran'a ve Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle ödeme takvimi değişebilir.

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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, memurlar maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memur maaşları bayramdan önce yatmamış ve her zaman yatırıldığı tarihte, yani ayın 15'inde hesaplara geçmişti.

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Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

2023 Yılında Bayramdan Önce Ödenmişti

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilmişti.