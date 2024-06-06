06 Haziran 2024, Perşembe
Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
2024 Haziran ayının gelmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşı alanlar arasında Kurban Bayramı'na yönelik bir beklenti oluştu. Memur maaşı alanlar, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yılın uygulaması göz önüne alındığında, maaşların erken yatma ihtimali üzerinde yoğun bir araştırma süreci başladı.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:21
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