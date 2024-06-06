Terörist başı Fetullah Gülen öldü mü? Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf: Yemek bile yiyemiyor hastaneye kaldırıldı...
15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü olan Fetullahçı Terör Örgütü'nde iç savaş patlarken, Elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığına yönelik iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bu iddiaları yalanlamak ve örgütün yapısını zayıflamış göstermemek adına harekete geçen teröristler, elebaşının yeni fotoğraflarını paylaştı. Ancak paylaşılan fotoğraflar tartışmaları daha da alevlendirirken elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen de fotoğrafların eski olduğunu söyleyerek, "Gülen yemek bile yiyemediği için hastaneye kaldırıldı. Saklıyorlar..." itirafında bulundu. İşte detaylar...
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iç savaş yaşıyor. Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etti.
Örgütün Pensilvanya'daki ininde derin bir sessizlik hakimken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen son olarak 15 Temmuz itiraflarında bulundu.
15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
FETÖ içinde yaşanan bu ayrışma ve itiraflar elebaşı Gülen sonrası için güç savaşının işareti olurken Bir yandan Gülen'in öldüğüne bir yandan da Türkiye'ye iade edildiğine dair iddialar gündeme geldi.
AYNI KIYAFETLE FARKLI FOTOĞRAFLAR
İddialarının ardından örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi. Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi.
Son fotoğraf birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki sinsi örgüt bu fotoğraflarla neyi amaçlıyor?
YEĞENİNDEN YENİ İTİRAF: 2 HAFTA ÖNCEKİ GÖRÜNTÜ
Batı merkezli kuruluşlardan fonlandığı bilinen CHP yandaşı Ruşen Çakır'ın YouTube programına katılan Ebuseleme Gülen yeni itiraflarda bulunan elebaşı Gülen'in fotoğraflarının 2 haftalık olduğunu söyledi.
YEMEK BİLE YİYEMİYORDU
Ebuseleme Gülen, "Bu fotoğraf muhtemelen 2 hafta önceki fotoğraf Çünkü birkaç gün önce Fethullah Gülen yemek bile yiyemediği için hastaneye kaldırıldı. Saklıyorlar, canlı yayın yapın neden yapamıyorsunuz? Kısa bir görüntülü tweet atın" dedi.
Fotoğraflara ilişkin Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Başbuğ şunları söyledi:
İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKLAR
Tartışma yaratan kareler. Öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse...
KULAKTAKİ MORARMA
Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.
KANADA ŞÜPHESİ
Nerede olduğu çok tartışılıyor. Yanındaki elektrik sistemine bakıldığında Kanada-ABD ihtimali kuvvetleniyor.
HAVA SICAKLIĞI-KIYAFET UYUMSUZLUĞU
Mevcut hava sıcaklığı ile üzerindeki kıyafet kesinlikle uyuşmuyor. Bir hafta içinde sürekli aynı kıyafet mi giydirildi? Yoksa fotoğraflar aynı dönemde mi çekildi?
Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.
CIA BUNU PROFESYONELCE YAPAR
Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.
"ÖRGÜT HEP YAN PROFİLDEN FOTOĞRAF VERİYOR"
Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin de fotoğrafralara ilişkin çarpıcı yorumlar yaparak örgütün planına ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Şahin şunları söyledi:
"Burada sağlıklı bir insandan bahsetmediğimiz çok açık. Durumu kurtarmak için FETÖ elebaşını bir objektif karşına geçirmişler ve bu fotoğrafı paylaşmışlar. Bir taraftan örgüt içindeki savaşta FETÖ liderinin öldüğü, kaçırıldığı gibi çok sayıda iddialar dolaştı. Örgüt hep yan profilden fotoğraf veriyor. Ölmüş gibi anlatıyorlar... Her şey olabilir. Ölmüş bir kişinin fotoğrafını da çekmiş olabilirler. Bu söylentiler çıktıktan sonra verilen fotoğrafların yan profilden verilmiş olması dikkat çekiyor. Burası biraz muğlak. Bu örgütü bu kişinin yönetiyor olma ihtimali yok. Bu zaten perde önünde gösterilen kişi. ABD'ye insan devşirmek için kurulan bir yapı. Şimdi örgüt içinde bir para kavgası var. Buna dair çok şiddetli bir kavga olduğuna dair iddialar. Ben örgütün tüm yönetim kademesinin artık tasfiye edileceğini düşünüyor. Örgütü modifiye ederek varlığını sürdürmeye çalışacaklar. Başına hiç bilinmeyen bir ismin getirileceğini düşünüyorum."
YAŞAYAN ÖLÜ GİBİ
CNN Türk yayınında konuşan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, de "Hiçbir insan fotoğrafı çekilirken böyle ölü balık gözü gibi bakmaz. Çok donuk, gözleri canlı değil. Belli ki çok ilaç alıyor. Yaşıyorsa, yaşayan bir ölü gibi. Burada önemli olan soru şu? Bu kişi mi yönetiyor, başka bir yapı mı yönetiyor? Bundan sonra ne oluyor. Bakın burada bir kahve var. Yanında şeker var. Şeker hastası. Bildiğim kadarıyla kahve içmez, çay içer. Sadece yaşıyor diye çekilmiş bir fotoğraf... Önceden eski fotoğraflarda dizlerinin alt tarafı kapalı olurdu. Burada o yok. Şimdi artık tamamen sarıp sarmalıyorlar. El parmakları da şişmiş durumda." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor
- TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...
- Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti
- Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
- Vakıfbank sınav sonuç sorgulama 2024 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur, Kontrolör yardımcısı...
- Emekliye maaş arttıran piyango vurdu! 8 madde altın tepside sunuldu: SGK girişi 1999 sonrası ve 2008 öncesine...
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!