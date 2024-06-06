Terörist başı Fetullah Gülen öldü mü? Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf: Yemek bile yiyemiyor hastaneye kaldırıldı...

KULAKTAKİ MORARMA

Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.

KANADA ŞÜPHESİ

Nerede olduğu çok tartışılıyor. Yanındaki elektrik sistemine bakıldığında Kanada-ABD ihtimali kuvvetleniyor.

HAVA SICAKLIĞI-KIYAFET UYUMSUZLUĞU

Mevcut hava sıcaklığı ile üzerindeki kıyafet kesinlikle uyuşmuyor. Bir hafta içinde sürekli aynı kıyafet mi giydirildi? Yoksa fotoğraflar aynı dönemde mi çekildi?

Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.

CIA BUNU PROFESYONELCE YAPAR

Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.