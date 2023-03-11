"Tarihin sıfır noktası"nda hasar var mı? Arkeologlar inceledi | İşte asrın felaketinin ardından Göbeklitepe...
"Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan 12 bin yıllık Gökbeklitepe’nin son hali görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden etkilenen iller arasında olan Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'nin milim hasar almadığı ortaya çıktı. Asrın felaketinin ardından arkeologlar tarafından incelemelerin devam ettiği alanda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, peş peşe gelen asrın felaketinden milim hasar almadan çıktı.
Depremden sonra tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Göbeklitepe'nin son hali görüntülendi. Uzmanlar Göbeklitepe'nin meşhur sütunlarında hiçbir oynamanın ya da hasarın oluşmadığını söyledi.
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu.
ARKEOLOGLAR ARTÇILARDAN SONRA DENETLİYOR
Sabah'ın haberine göre, bölgede iki büyük depremin ardından peş peşe gelen artçılar sonrası da gerekli kontrolleri yapılan Göbeklitepe'nin T sütunlarında milim kaymanın olmadığı öğrenildi.
Arkeologların incelemelerini sürdürdüğü alanda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.
REKOR ZİYARETÇİ
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada, Göbeklitepe kazılarının 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde başlatıldığını ve çok önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını söylemişti.
Uludağ, Göbeklitepe'yi diğer anıtlardan ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık tarihi olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı:
"Göbeklitepe kazıları devam etmektedir. Kazılarda birçok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Göbeklitepe'nin en önemli süreçlerinden birisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesidir."
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, "Bunlarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanıtım için çok önemli adımlar atıldı. Dünyanın her tarafında Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik faaliyetler yürütüldü. Belgesel filmler, konferanslar ve dergilerde önemli yer almıştır. Bir dönem Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretlerde bir azalma olsa da diğerleriyle kıyasladığımızda iyi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmıştı. 2022 yılı sonunda ziyaretçi sayılarını analiz ettiğimizde Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış ve bu anlamda kendi rekorunu kırmıştır. Bundan sonra da yürütülen çalışmalarla ziyaretçi yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
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