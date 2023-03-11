"Tarihin sıfır noktası"nda hasar var mı? Arkeologlar inceledi | İşte asrın felaketinin ardından Göbeklitepe...

Uludağ, Göbeklitepe'yi diğer anıtlardan ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık tarihi olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Göbeklitepe kazıları devam etmektedir. Kazılarda birçok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Göbeklitepe'nin en önemli süreçlerinden birisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesidir."