Enkazdan 36 saat sonra kurtarılmıştı! Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı: "Mahşer gününe beraber kalkalım"
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremde enkaz altından 36 saat sonra yaralı kurtulan Gökhan Kara, yaklaşık 2,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği tek çocuğunun mezarına yakın yerde kurulan konteynerde yaşamını sürdürüyor. Depremzede baba, “Normalde başka şehre gitme şansım var. Çocuğumun mezarını bırakıp gidemiyorum, gitmeyeceğim de. Benim de mezarım onun yanında olsun ki mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum.” dedi.
Elbistan'da doğal gaz kombi pazarlamacılığı yapan 31 yaşındaki Gökhan Kara, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme evde uyurken yakalandı. 5 katlı apartman yerle bir olurken, ikinci katta oturan Gökhan Kara ve 85 yaşındaki babası Kemal Kara enkaz altında kaldı. Depremden birkaç saat sonra babası, 36 saat sonra da Gökhan kurtarıldı. Tedavisi tamamlanan Gökhan Kara taburcu edildi. Kara, yaklaşık 2,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği tek çocuğunun mezarını geride bırakıp da ilçeden ayrılmak istemedi.
Bu isteğini Elbistan Koordinatör Valisine ileten baba için kızının mezarına yakın bir bölgeye konteyner kuruldu. Yaşamını burada sürdüren Kara, henüz daha 2 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği kızı Eylül'ün mezarını her gün ziyaret ederek dua ediyor.
14 Temmuz 2020'deki trafik kazasında kızı Eylül'ü kaybetmekle hayatının en büyük depremini yaşadığını vurgulayan baba Gökhan Kara, Elbistan'da büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altından 36 saat sonra çıkarıldığını kaydetti.
"YARDIMLAR HAD SAFHADA"
Baba Kara, "Kızım, Uşak'ta trafik kazasında hayatını kaybetti. Üstüne 6 Şubat'ta ikinci depremi yaşadım. 36 saat enkaz altında kaldım. Evlerimiz yıkıldı. Acılarımız var. Ölülerimiz var. Herkesin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Deprem bölgelerine yapılan yardımlar had safhada. Herkes de bu yardımlardan faydalanıyor. Yardım tırları, aşevleri buralarda. Deprem sonrasında bize uzattıkları eli çekmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
"MAHŞER GÜNÜNE BERABER KALKALIM DİYE UMUYORUM"
Depremin ardından şehirden gitmek istese de öpmeye bile kıyamadığı kızının mezarını bırakamadığını vurgulayan Kara, "Normalde başka şehre gitme şansım var. Çocuğumun mezarını bırakıp gidemiyorum, gitmeyeceğim de. Benim de mezarım onun yanında olsun ki mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum. Allah bizi cennette buluşturur inşallah. Ben bu acıyla yaşıyorum. Allah, evlat acısını kimseye yaşatmasın. Durumumu valimize anlattım. Allah, ondan razı olsun. O da bizi kırmadı. Kızımın mezarına yakın bir yere konteyner kuruldu. Şimdi orada yaşıyorum. Her gün de gelip kızımın mezarında dua okuyorum" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- A101'de masa, sandalye, motorsiklet NE ARARSAN VAR! 11-16 Mart AKTÜEL kataloğu yayınlandı! 10 TL üzeri alışverişe...
- Kızılcık Şerbeti 19.bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nursema ölecek mi?
- Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...
- Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ
- 14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...
- Edirne TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 11 Mart TOKİ Edirne 2+1, 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Merkez, Keşan, Uzun köprü...
- Vergi affı 2023 son dakika! Vergi affı ÇIKTI mı, borçlar ne zaman silinecek? Borç yapılandırma başvuru ekranı!
- Ehliyet affı yapılandırma olacak mı? Son dakika Ehliyet affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İade, ceza puanları
- Fındık fiyatları değişti! 11 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi🌰
- Yalı Çapkını 24.bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 24.bölüm fragman yayınlandı mı? Ferit'in planları...