Enkazdan 36 saat sonra kurtarılmıştı! Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı: "Mahşer gününe beraber kalkalım"

"MAHŞER GÜNÜNE BERABER KALKALIM DİYE UMUYORUM"

Depremin ardından şehirden gitmek istese de öpmeye bile kıyamadığı kızının mezarını bırakamadığını vurgulayan Kara, "Normalde başka şehre gitme şansım var. Çocuğumun mezarını bırakıp gidemiyorum, gitmeyeceğim de. Benim de mezarım onun yanında olsun ki mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum. Allah bizi cennette buluşturur inşallah. Ben bu acıyla yaşıyorum. Allah, evlat acısını kimseye yaşatmasın. Durumumu valimize anlattım. Allah, ondan razı olsun. O da bizi kırmadı. Kızımın mezarına yakın bir yere konteyner kuruldu. Şimdi orada yaşıyorum. Her gün de gelip kızımın mezarında dua okuyorum" şeklinde konuştu.