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Göbeklitepe'de ziyaretçi rekoru: 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Göbeklitepe’de ziyaretçi rekoru: 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırladı

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, "Bundan sonra da yürütülen çalışmalarla ziyaretçi yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz" dedi.

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