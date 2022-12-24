Göbeklitepe'de müthiş buluş! Asırlar öncesine ait
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13600'lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.
Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri, eski dönemin iklim ve su kaynaklarını araştırdı.
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Güzel ve ekibi tarafından yapılan çalışma kapsamında sondajlardan alınan numuneler incelendi.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan analizler sonucunda, 1 nolu sondaj numunelerinde 4-4.5 metre derinliğinde M.Ö. 8200-8000, 6 metre derinliğinde M.Ö. 11230-11021, 7-7.5 metre derinliğinde M.Ö. 13500-13150 yıllarına ait polenlere rastlandı. 2 nolu sondaj numunesinde ise 10 metre derinliğinde M.Ö. 13600-13200 yıllarına ait polenler gün yüzüne çıkarıldı. 3 nolu sondaj numunesinde de 6 metre derinliğinde M.Ö. 11800-11600, 10 metre derinliğinde M.Ö. 10741-10500, 12 metre derinliğinde M.Ö. 12800-12700 yıllarına ait polenlerin izleri bulundu.
Göbeklitepe insanlarının yaşadıkları dönemlere ait olan bu polenler sayesinde dönemin bitki örtüsü ve iklimi hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Abdulkadir Güzel, araştırmanın bölgenin tarihi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:
"6, 10, 12 metrelerde yapılan polen analizleri M.Ö. 10634-12418 yılları arasındaki bitki örtüsü ve iklimdeki değişimleri yansıtmakta. Bitki toplulukları içerisinde Artemisia (yavşan otu) stepleri, Asteraceae Cichorioideae, Asteraceae Asteriodeae (yıldız şeklinde çiçekleri bulunan bir cins) ve Poaceae (çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası) otsul bitkileri çoklukla görüldü. Artemisia stepleri örneklerde 12 metrede yüzde 44'lere varırken, otsul bitkilerden Asteraceae Cichorioideae yüzde 38-41 arasında kaydedildi. Poaceae familyasına ait polenler yüzde 6.1'e varırken, Asteriodeae familyasına ait polenler yüzde 7-12.9 arasında bulunmuştur. Araştırmalarda ayrıca Quercus (meşe), Salix (söğüt), Juglans (ceviz), Pinus (çam), Abies (göknar) ve Juniperus (ardıç) türlerine de rastlandı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...
- NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!
- TOKİ Trabzon Merkez ve Of kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 2+1 ve 3+1 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
- Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı başvuruları başladı mı? OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Aralık Masterchef eleme adayları kimler, hangi yarışmacı oldu?
- Çocuk desteği ne zaman yatacak, yattı mı 2022? Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatar?
- 1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI: 2023 Kuaför, berber, güzellik salonları ne zaman, hangi gün kapalı olacak?
- 2022 ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman? SENE SONU enflasyon oranı tahmini...
- Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, ateşten gömleği giydi...
- Arnavutköy Bebek iskele çökmesi son dakika! Yaralı isimleri açıklandı mı, belli oldu mu? Denize düşenler...
- EYT'de yaş şartı olacak mı, var mı? 1999 sonrası sigorta girişliler EYT'den yararlanacak mı, kapsam dışı mı? 5000 prim...